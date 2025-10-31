Путеводитель по классам активов на ноябрь. Геополитика и макроэкономика определят движение рынков

🧭В прошлом месяце мы опубликовали дебютный «Путеводитель по классам активов», в котором выделяли выборочные акции, длинные ОФЗ, корпоративные облигации и защитные активы. В октябре рынок акций оставался волатильным: дисконт из-за геополитики сначала сошел на нет, а после вновь вернулся к росту. Как изменились приоритеты и как сформировать портфель с учетом вашего риск-профиля — расскажет Путеводитель на ноябрь.
• В октябре экономика продолжила замедляться: по итогам III–IV кварталов 2025 г. можем увидеть околонулевой рост ВВП. Исторически низкие темпы роста ВВП несут позитив для акций финсектора и девелоперов.
• Инфляция остается на высоком уровне, ЦБ повысил ожидания по ставке на 2026 г.
• Курс рубля снова оказался крепким, в ноябре рубль будет «под прикрытием» жесткой ДКП.
• Свежий позитив в геополитике или макроэкономике сдвинут Индекс МосБиржи вплоть до 3000 п., при прочих равных останется в диапазоне 2500–2800 п.
• Доходность по длинным ОФЗ (10+ лет) вернулась в диапазон 14,5–15%, привлекательно. Исторически низкие темпы роста ВВП — позитив для длинных ОФЗ. Облигации 2-го эшелона (кредитный рейтинг А и ниже) могут обогнать 1-й эшелон.
• В приоритете длинные ОФЗ, корпоративные бонды с фиксированным доходом, облигации 2-го эшелона, акции в финсекторе и девелоперах, инструменты денежного рынка.
📈Акции. В зависимости от новостной геополитической повестки мультипликатор Р/Е Индекса МосБиржи дрейфует в диапазоне 4,0–4,4х. Дисконт к историческим средним составляет 30% и по большей части образовался из-за условий жесткой денежно-кредитной политики.
В ноябре, в случае появления позитивных новостей по геополитике или макроэкономике, Индекс МосБиржи может расти вплоть до 3000 п. При прочих равных индекс останется в диапазоне 2500–2800 п.
💵Облигации. Регулятор сместил рыночные ожидания относительно траектории ключевой ставки в 2026 г. Тем не менее облигациям все же удалось отыграть часть сентябрьских потерь: Индекс ОФЗ прибавил около 1,5%. Поступающие макроданные уже 4-й месяц подряд говорят о замедлении экономики. ЦБ понизил прогноз по росту ВВП в 2025 г. до 0,5–1%.
Значит, скоро мы увидим темпы роста ВВП ниже 1% — исторически позитивно для длинных ОФЗ, поскольку замедление экономики приближает смягчение ДКП. По-прежнему ждем опережающего бенчмарк роста в облигациях 2-го и 3-го эшелона (кредитный рейтинг А и ниже).
💱Валюта и денежный рынок. Рубль в октябре снова оказался крепким из-за слабого импорта и условий жесткой ДКП. Полагаем, что в ноябре рубль окажется «под прикрытием» высокой ключевой ставки, и не ждем резкого ослабления. Ставки по денежному рынку (RUSFAR) в ноябре останутся на высоких значениях — выше 16%, что дает возможность снизить риски геополитики для портфеля.
🧈Золото. В начале октября золото обновило исторические максимумы, почти достигнув круглую отметку в $4400 за тройскую унцию. Мы считаем, что локально рост цен должен приостановиться. Логично разместить прибыль от золота в инструментах денежного рынка.
Далее подробно разберем перспективы каждого класса активов.
Российский рынок акций оставался волатильным в октябре из-за геополитики. Планируемая встреча Трамп-Путин резко развернула рыночные настроения, тем самым снизив эффект от геополитики в акциях до околонулевых значений. Перенос встречи снова дал отмашку для роста дисконта в акциях из-за геополитики. Дополнительное давление на акции оказывал пересмотр участниками рынка траектории снижения ключевой на более поздний срок.
Ожидаем, что в ноябре геополитика и макроданные продолжат влиять на динамику рынка акций. Сдерживающим фактором для роста акций остается высокая доходность по длинным облигациям (около 15%).
Относительно доходности по облигациям рынок акций пришел к справедливым значениям: справедливый и фактический мультипликаторы Р/Е сравнялись.
В случае появления позитивных сюрпризов как со стороны ЦБ, так и от геополитики рост в акциях может достигнуть 3000 п. по Индексу МосБиржи. При прочих равных индекс останется в диапазоне 2500–2800 п.
Геополитика и слабые макроданные (высокие инфляция и темпы роста зарплат)
ЛУКОЙЛ, ВТБ, Т-Технологии, ИКС5 (Х5), Яндекс, НОВАТЭК, ЕвроТранс
В октябре инфляция перестала замедляться, выросли инфляционные ожидания и зарплаты. Впереди — повышение налогов и бюджетные риски. Тем не менее опережающие данные по индексу PMI вновь показали ухудшение экономической активности, которая замедляется уже на протяжении 4-х месяцев.
Исторически, при замедлении квартального ВВП ниже 1% г/г главными бенефициарами с точки зрения динамики бумаг становились длинные ОФЗ и длинные корпоративные бумаги с фиксированными выплатами.
В октябре, как мы и ожидали, облигации смогли отыграть часть сентябрьских потерь, Индекс ОФЗ (RGBITR) прибавил около 1,5%. Тем временем наша ставка на облигации 2-го эшелона не успела себя реализовать: в октябре все типы облигаций (с разным кредитным рейтингом) показывали похожую динамику.
Нам по-прежнему нравятся длинные ОФЗ и корпоративные облигации с фиксированным доходом из 2-го эшелона (кредитный рейтинг А). В ноябре произойдет крупное погашение ОФЗ 26229 объемом почти на 0,5 трлн руб. — существенный драйвер для роста ОФЗ в ноябре.
Рост инфляции и медленное снижение ключевой ставки
Полипласт АО П02-БО-05, Аэрофьюэлз 002Р-05, ВУШ БО 001P-04, АБЗ-1 002P-03, ГТЛК БО 002Р-09, ОФЗ-ПД 26238, ОФЗ-ПД 26245, ОФЗ-ПД 26246, ОФЗ-ПД 26247, ОФЗ-ПД 26248
Денежный рынок смог заранее заложить снижение ключевой ставки до 16,5%. Ставки по денежному рынку RUSFAR заблаговременно снизились до 16,5%. Аналогичная картина наблюдалась и в свопах IRS. Таким образом, на денежном рынке участники ожидали снижения ключевой на 0,5 п.п на заседании в октябре и на 0,5 п.п. в декабре.
В условиях нестабильной геополитики и неопределенности движения ключевой инструменты денежного рынка, по нашему мнению, обязательно должны быть в портфеле.
Геополитика, макроданные (замедление экономики)
ПИК-Корпорация 001Р-05 USD, Полипласт П02-БО-08, Полипласт П02-БО-06, Газпром капитал БО-003Р-14, Газпром нефть 006Р-01R, Газпром нефть 006Р-02R, Инвест КЦ 001Р-01, Газпром БЗ026-1-Д
В начале октября золото обновило исторические максимумы, почти достигнув отметки в $4400 за тройскую унцию. В рублевых ценах на золото мы по-прежнему видим потенциал за счет ослабления рубля на горизонте 12 месяцев.
Тем не менее на ноябрь мы понижаем взгляд на золото до «Негативного». СМИ стали сообщать об ажиотажном спросе на драгметалл в Азии, в связи с чем может последовать некоторая коррекция-консолидация в ближайшие месяцы. Считаем, что настало время фиксировать прибыль.
Тем не менее геополитические риски никуда не ушли и защитные активы должны быть в портфеле с повышенным весом, поэтому оптимальной тактикой будет переместить средства из золота в денежный рынок.
Рубль последние полгода сильно удивляет аналитиков и участников рынка. В октябре тенденция сохранилась. ЦБ на заседании в октябре незначительно снизил ключевую ставку — до 16,5%. Рубль, на наш взгляд, останется «под прикрытием» высокой ключевой как минимум на протяжении ноября (не ослабеет значимо).
Поэтому ставку на золото как на источник снижения рисков девальвации портфеля в ноябре считаем преждевременной.
Ослабление рубля, рост геополитической напряженности
Инструменты денежного рынка
Мы понижаем взгляд на недвижимость до «Негативного». Ослабление денежно-кредитной политики, безусловно, позитивно влияет на спрос. Это заметно в результатах девелоперов за III квартал: крупные публичные игроки отчитались о росте объемов продаж за в годовом выражении. На этом фоне Индекс цен московской недвижимости Домклик достиг исторических максимумов.
При этом полагаем, что в более долгосрочной перспективе поддержка спроса со стороны снижения ключевой ставки окажет сдержанный эффект на рост цен. Цены на недвижимость, в отличии от цен на облигации, не снижались на фоне роста процентных ставок в прошлом году. По этой причине мы также не ждем опережающего роста цен при снижении ставок.
Вместе с тем, несмотря на меньшую относительно других классов активов ожидаемую доходность, недвижимость обладает значительным диверсификационным потенциалом, меньшим риском, а также защитой от инфляции.
БКС Мир инвестиций
