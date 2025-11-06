Прогнозы и комментарии. Акции во власти геополитики, рубль дешевеет, в ОФЗ ждут погашения

Главное

• Геополитические заявления привели к откату на рынке акций.

• Реакция в ОФЗ — сдержанная.

• Ждем макроэкономических релизов.

• Акции в фокусе.

В деталях

Индекс МосБиржи скорректировался в среду, потеряв 0,77% к финишу вечерней сессии. Откат прошел от недельных максимумов.

Рынок буквально двигают геополитические заявления, при этом инвесторы предпочитают не предпринимать активных действий, судя по низким оборотам. Вчера объем торгов подрос от минимумов года до 59 млрд руб., оставаясь заметно ниже месячного среднего.

В понедельник мы наблюдали позитивную реакцию на заявления Дональда Трампа, но уже в среду обратное движение вызвали комментарии членов Совбеза РФ, обеспокоенных возможными перспективами ядерных испытаний США.

Реакцию можно назвать даже сдержанной, особенно в ОФЗ — снижение котировок, к примеру по выпускам 26248, 26247, не превысило 0,05% на финише торгов. Впрочем, здесь инвесторы находятся в предвкушении поступления средств от погашения истекающего выпуска 26229 почти на 450 млрд руб., которое пройдет на следующей неделе.

В то же время рубль вчера довольно резко просел, потеряв более 2%. Внебиржевой курс доллара вплотную подошел к 82 и может продолжить движение к 83. Дальнейшее ослабление национальной валюты окажет некоторую поддержку акциям экспортеров.

Техническая картина по индексу МосБиржи существенным образом не изменилась. Пока удается удерживать отметку 2500, сохраняются шансы на дальнейшее восстановление в направлении 2600 и скорее даже 2650.

К экономике

Геополитика остается важным фокусом для российского рынка, но внимание инвесторов переключается и непосредственно на экономические события.

Сегодня ждем Резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу Банка России. Возможно, регулятор даст чуть больше ясности после своего октябрьского решения перейти к более низким темпам снижения ключевой ставки. Также выйдут данные по деловой активности в сфере услуг — сентябрьское значение было на минимуме с 2022 г.

Минфин сегодня опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в октябре.

Данные Росстата по недельной инфляции, традиционно выходящие в среду, на текущей неделе будут опубликованы в пятницу.

Зимние отсечки

Накапливается пул зимних дивидендных отсечек. Вчера рекомендации дали Полюс, Акрон и Европлан. Несмотря на санкции, по-прежнему есть вероятность решения по промежуточным выплатам ЛУКОЙЛа. Ждем также рекомендации X5 с хорошей дивдоходностью.

Сегодня РУСАЛ проведет заседание совета директоров. В повестке рекомендации ВОСА. Ранее СУАЛ просил созвать ВОСА для рассмотрения вопроса о выплате дивидендов за 9 месяцев 2025 г.

Бумаги в фокусе

• ВУШ (+7%). В отличие от бенчмарка, акции кикшерингового сервиса продолжают активно восстанавливаться на высоких оборотах. Цена стремительно приближается к полугодовой скользящей средней и первым целям коррекции относительно волны снижения от максимумов 2025 г., которые проходят в диапазоне 115–120.

• ЭсЭфАй (+6,1%). Акции холдинга подскочили на фоне отчета по РСБУ, свидетельствующего о существенном росте чистой прибыли, главным образом за счет единовременной переоценки вложений в Европлан по рыночной стоимости.

• Европлан (+3,4%), Полюс (-0,6%), Акрон (-0,4%). Среди компаний, рекомендовавших дивиденды, очевидная реакция была в бумагах Европлана, дивдоходность которых по отсечке превышает 10%. 1,7% в акциях Полюса и 1% в бумагах Акрона энтузиазма закономерно не вызвали.

• ОГК-2 (-16,5%). Бумаги очистились от дивидендов, потеряв в итоге больше дивдоходности — справедливо с учетом фундаментальных перспектив. Аналитики БКС полагают, что 2025 г. складывается более негативно для финансовых показателей компании и сохраняют «Негативный» взгляд.

Время облигаций Инструменты с регулярной купонной доходностью Открыть счет

Утренняя сессия

На утренних торгах Индекс МосБиржи растет на 0,2% относительно закрытия вечерней сессии.

Лидеры: ДВМП (+5%), Софтлайн (+2,8%), ВУШ (+2,8%), ПИК (+2,7%).

Аутсайдеры: ТМК (-0,5%), ОГК-2 (-0,4%), Акрон (-0,4%), ЭсЭфАй (-0,2%).

Помогите сделать БКС Экспресс еще полезнее, ответив всего на один вопрос

БКС Мир инвестиций