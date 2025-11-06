ПрофитОткрыть счет
Ангелина Степанова
Правда о российском рынке! Эфир на БКС Мир инвестиций

Сегодня, 6 ноября, в прямом эфире на канале БКС Мир инвестиций вы узнаете:

  • что будет с акциями
  • какие прогнозы на 2026 г.
  • почему повышение НДС убивает бизнес
  • как попасть в 5% тех, кто стабильно зарабатывает на рынке.

Обо все этом в студии БКС рассказывают блогер и инвестиционный аналитик Рами Зайцман и директор по работе с состоятельными клиентами УК БКС Максим Шеин.

Начало в 18:00 МСК.

Смотреть эфир в ВК

БКС Мир инвестиций

