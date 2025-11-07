Поставки СПГ из России в ЕС снизились на 6,9% за 10 месяцев

Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз с начала 2025 г. снизились на 6,9% год к году (г/г) и приблизились к 16,5 млрд куб. м, подсчитало ТАСС на основе данных европейского аналитического центра Bruegel.

В период с января по октябрь ЕС импортировал из РФ около 16,3 млрд куб. м СПГ против 17,5 млрд в прошлом году. В октябре в Европу было поставлено российского СПГ в объеме 1,4 млрд куб. м против 1,5 млрд куб. м годом ранее. При этом в сентябре 2025 г. объемы поставок были на четверть выше.

Экспорт СПГ в ЕС с американского направления по итогам октября выросл на 2% по сравнению с сентябрем, до 8,1 млрд куб. м. В январе – октябре ЕС импортировал по этому направлению на 61% г/г больше — 73,5 млрд куб. м.

Около 17,2 млрд куб. м СПГ за десять месяцев было направлено в Европу из Африки, 9,5 млрд куб. м — с Ближнего Востока, пишет агентство.

Всего Европа импортировала в октябре 13 млрд куб. м СПГ. Это на 11% выше показателя сентября, а также на 43% — год к году. С начала 2025 г. закупки СПГ европейскими странами выросли на 29%, до 121 млрд куб. м.

БКС Мир инвестиций