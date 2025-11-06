Покупка жилья в половине мегаполисов РФ выгоднее аренды

По состоянию на начало ноября соотношение стоимости квартиры к годовой аренде жилья тех же габаритов (индекс price-to-rent) в среднем по всем российским городам с населением более миллиона человек составило 14,39, подсчитал РБК-Недвижимость на основе данных федерального агентства недвижимости «Этажи». Это значит, что жилье выгоднее покупать, а не снимать.

Такая же рекомендация распространяется и на почти половину отдельно взятых городов-миллионников. В остальных мегаполисах ситуация менее определенная.

Индекс price-to-rent — это соотношение стоимости квартиры на вторичном рынке к годовым расходам на аренду жилья тех же габаритов. Если значение индекса меньше 15, считается, что покупка квартиры выгоднее аренды. Если значение индекса больше 20, жилье стоит снимать, а не приобретать в собственность. Промежуточные значения индекса (от 15 до 20) означают, что, как правило, жилье предпочтительнее снимать.

Что в большинстве мегаполисов?

Как отмечается в тексте, на начало ноября 2025 г. ни один российский мегаполис не попадает в ту зону, где жилье прямо рекомендуется снимать, а не покупать. Во всех миллионниках значение индекса price-to-rent ниже необходимого для этого уровня в 20 баллов. При этом в 7 из 16 городов значения находятся в диапазоне ниже 15, это значит, что жилье рекомендуется покупать, а не арендовать.

Города с самым низким значением индекса:

Новосибирск — 13,02. Купить квартиру здесь можно за 5,3 млн руб., а снять за 33,7 тыс. руб. в месяц.

Екатеринбург — 13,09. Здесь жилье продается за 5,6 млн руб., а в аренду предлагается за 35,9 тыс. руб. в месяц.

Челябинск — 13,14. Цена продажи составляет 4 млн руб., а аренды — 25,6 тыс. руб. в месяц.

В категорию городов, где жилье рекомендуется покупать, а не арендовать, также попадают Пермь, Краснодар, Ростов-на-Дону и Красноярск.

В остальных российских мегаполисах ситуация неопределенная: индекс находится в диапазоне от 15 до 20, однозначных рекомендаций — снимать или покупать — не дается.

При этом все эти города находятся в той половине диапазона, которая к зоне «покупать» ближе, чем к зоне «арендовать» (во всех них индекс меньше 17,5 единиц).

Ближе всего к зоне, где жилье рекомендуется приобретать, среди крупнейших нестоличных городов России находятся:

Нижний Новгород, где индекс price-to-rent 15,15

Самара со значением 15,16

Омск, где индекс также 15,16.

А что в двух столицах?

В Санкт-Петербурге зафиксирована самая неопределенная ситуация. Квартиру здесь можно купить за 8,9 млн руб., а снять за 43 тыс. руб. в месяц. Значение индекса составляет 17,24 единицы и попадает почти в самый центр диапазона, где нет однозначных рекомендаций по покупке или аренде.

В Москве можно приобрести жилье за 13,1 млн руб., а снять за 68,3 тыс. руб. в месяц. Индекс находится на уровне 15,04. При этом на протяжении трех последних лет его значение лишь понижалось, приближаясь к зоне с рекомендацией «покупать».

И немного о Казани

Город наряду с Москвой и Питером входит в тройку самых дорогих мегаполисов по цене квадратного метра жилья, но в столице стоимость аренды жилья зачастую демонстрирует более стабильную динамику роста.

Стоимость жилья в Казани составляет примерно 7,1 млн руб., а аренды — 37,1 тыс. руб. в месяц. Индекс price-to-rent находится на уровне 16,94.

Если в Казани за прошедшие 12 месяцев средние ставки на съем однокомнатных квартир выросли всего на 2,7%, а в Санкт-Петербурге и вовсе снизились на 5,6%, то в Москве за аналогичный период рост составил 6,1%. На рынок аренды в Казани за последний год вышло достаточно много инвестиционных квартир, которые и привели к более скромной динамике роста ставок.

