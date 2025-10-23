Почему в США в 2027–2028 возможен рост цен на природный газ

Рынок природного газа в США развивается по предсказуемым среднесрочным циклам: периоды избытка предложения и низких цен закономерно сменяются периодами дефицита и роста цены. На основе данных за 2007–2025 гг. автор соцсети «Профит» покажет, как состояние рынка и запасов природного газа в хранилищах отражает динамику перехода между этими фазами.

По прогнозу, к 2027–2028 г. рынок завершит текущую конфигурацию избытка и войдет в стадию структурного дефицита, что станет новым витком роста цен на природный газ в США.

Ценовая динамика рынка природного газа США носит ярко выраженный циклический характер: периоды избытка предложения и падения цен закономерно сменяются фазами дефицита и роста, формируя многолетний «энергетический маятник».

Ценовые циклы на рынке природного газа: экономическая природа и закономерности

Рынок природного газа, как и большинство товарных рынков, подчиняется циклическим законам развития. Цены на природный газ не движутся по прямой линии — они колеблются, образуя многолетние волны подъемов и спадов. Эти колебания отражают естественную динамику предложения, спроса и капитальных вложений в добычу природного газа и инфраструктуру его хранения и транспортировки.

В основе указанного процесса лежит простая, но универсальная закономерность товарной экономики: высокие цены рождают избыток, а низкие — дефицит. Когда цена на природный газ поднимается, производители активно инвестируют, бурят новые скважины, увеличивают добычу. Через некоторое время рынок насыщается, предложение превышает спрос, и цены начинают снижаться. Падение цен, в свою очередь, делает добычу менее выгодной — добывающие компании сокращают активность, закрывают нерентабельные проекты. Спустя 1–2 года это приводит к сокращению предложения природного газа, а восстановление спроса вновь толкает цены вверх. Так возникает замкнутый цикл самоусиления и самокоррекции, характерный для всех сырьевых рынков — от меди и сельхозтоваров до природного газа.

Природный газ с поставками в Henry Hub является особенно ярким примером такого маятникового поведения цены. Здесь циклы выражены особенно четко, потому что рынок природного газа сочетает:

высокую капиталоемкость добычи и инфраструктуры (реакция на цену запаздывает на год-полтора)

сезонную волатильность спроса (отопление зимой, кондиционирование летом)

сложную систему хранения — природный газ невозможно просто «складировать» без значительных потерь, поэтому избытки в хранилищах быстро давят на спотовую цену

долгосрочные инвестиционные лаги, предполагающие, что между ростом цен на природный газ и вводом новых мощностей проходит до двух лет.

Все это делает рынок природного газа подверженным периодическим перегибам. Когда добыча растет быстрее спроса, цены падают и формируется фаза избытка. Когда же добыча не поспевает за потреблением или экспортом, наступает фаза дефицита. Эти фазы чередуются с характерной амплитудой раз в 3–5 лет, образуя повторяющиеся ценовые циклы, которые четко просматриваются на графиках.

Если рассматривать историю американского рынка за последние два десятилетия, можно выделить несколько таких исторических циклов рынка природного газа США.

Цикл 1. Избыток 2008–2012 гг. → дефицит 2013–2014 гг. После «сланцевой революции» 2008–2009 гг. добыча газа в США выросла взрывными темпами.

Объем предложения превысил внутренний спрос, что привело к резкому падению цен — в апреле 2012 г. цена опустилась ниже $2/MMBtu, что стало минимумом за десятилетия. Однако уже к зиме 2013–2014 гг. холодная погода и рост спроса на отопление вызвали острый дефицит: запасы снизились, а цены временно поднимались выше $6/MMBtu. Этот цикл стал первым ярким примером самокоррекции рынка после избытка, вызванного технологическим скачком в добыче.

Цикл 2. Избыток 2015–2016 гг. → рост 2017–2018 гг. После периода восстановления 2014 г. производители вновь нарастили добычу, что в 2015–2016 гг. привело к повторному избытку. Мягкая зима и заполненные хранилища обрушили цены до $1,7/MMBtu — второго значительного минимума десятилетия. Сокращение буровой активности и рост экспорта СПГ в 2017 г. постепенно восстановили баланс. К 2018 г. цены стабилизировались в диапазоне $3–4/MMBtu, а рынок вошел в умеренную фазу роста.

Цикл 3. Сверхизбыток и минимум 2020 г. → дефицит 2021–2022 гг. В 2020 г. рынок столкнулся с беспрецедентным сочетанием факторов: теплая зима, пандемия и падение промышленного спроса. При рекордной добыче и слабом потреблении цены на Henry Hub рухнули до $1,5/MMBtu — самого низкого уровня с конца 1990-х.

Однако последовавшее сокращение бурения и восстановление мировой экономики в 2021 г. быстро изменили картину. К 2022 г. из-за роста экспорта СПГ и энергетического кризиса в Европе США столкнулись с напряженным балансом, а цены превышали $8–9/MMBtu. Этот цикл стал самым резким по амплитуде за всю историю наблюдений.

Цикл 4 (текущая ситуация). Избыток 2023–2025 гг. → прогнозируемый дефицит 2027–2028 гг. К 2025 г. рынок природного газа США находится в фазе значительного избытка, который определяется следующими факторами:

добыча удерживается на историческом максимуме — около 107 млрд куб. футов в сутки

запасы превышают норму и составляют 3,6 трлн куб. футов

структура фьючерсной кривой остается в режиме широкого контанго (около 30%), отражая избыточное предложение на споте.

Фундаментальные силы рынка уже закладывают основу для медленного, но структурного сжатия предложения и перехода к новому ценовому циклу дефицита в 2027–2028 гг. Историческая закономерность показывает, что подобное состояние рынка обычно предшествует переходу к новому циклу роста, как это происходило в 2016 и 2020 гг.

Таким образом, представленные данные указывают, что рынок природного газа США демонстрирует повторяющуюся модель: «избыток → баланс → рост → перегрев → избыток».

Каждая фаза спада закладывает фундамент следующего роста: низкие цены снижают инвестиции в добычу, сокращая предложение. Рост спроса внутреннего и экспортного со временем превращает избыток в дефицит. Историческая периодичность 4–5 лет делает поведение рынка предсказуемым по своей структуре, хотя конкретные амплитуды зависят от погоды, макроэкономики и экспорта. Осенью 2025 г. рынок находится на поздней стадии фазы избытка. Если закономерность сохранится, в 2027–2028 гг. США вступят в новую фазу дефицита, сопровождающуюся ростом цен на природный газ и инвестиционной активности в добычу.

Разворот энергетического маятника: как рынок природного газа США готовится к дефициту в 2028

В настоящее время рынок природного газа США находится в стадии избытка. Добыча достигает исторического максимума — около 107 млрд. куб. футов в сутки, запасы превышают норму (3,6 трлн куб. футов), а структура фьючерсной кривой остается в режиме широкого контанго — примерно 30% от спота к фьючерсу (near out), истекающему в октябре 2025 г. и следующего за ближайшим октябрьским фьючерсом. Такая ситуация давит на спотовые цены (в районе $3,1/MMBtu) и создает ощущение, будто дешевый газ надолго.

Однако история рынка показывает обратное: периоды изобилия всегда становятся отправной точкой следующего ценового цикла. Рассмотрим, как проявляется установление баланса на рынке природного газа в 2026 г. и признаки зарождения дефицита в 2027–2028 гг.

Замедление добычи. После двух лет рекордного бурения компании начали сокращать активность. Количество газовых буровых установок, по данным Baker Hughes, за 2025 г. снизилось примерно на 15% по сравнению с 2023. Новые скважины не успевают компенсировать падение дебитов старых, и общий прирост добычи замедляется. Опыт прошлых циклов — 2012, 2016 и 2020 гг. — показывает, что после спада бурений рынок обычно переходит к снижению добычи с лагом в полтора-два года. Это значит, что в 2027 г. добыча, скорее всего, начнет постепенно падать.

Экспорт как новая точка давления. Одновременно с замедлением добычи в США расширяется экспортный канал. Так, в 2026–2027 г. в США вводятся сразу несколько крупных СПГ-заводов — Golden Pass, Plaquemines, Corpus Christi Stage III, Port Arthur и Driftwood LNG. В результате экспортные мощности увеличатся примерно на 6–7 млрд куб. футов в сутки, или почти на 6–7% от всей американской добычи. К 2028 г. общий экспорт газа (в виде СПГ и по трубопроводам) может достигнуть 20% национального производства. Иными словами, каждый пятый кубометр американского газа будет уходить за рубеж — главным образом в Европу и Азию, где цены в два-три раза выше внутренних.

Рост спроса внутри США. Внутреннее потребление газа в США продолжает расти за счет энергетического перехода. Газ уверенно вытесняет уголь из генерации — уже сейчас его доля в производстве электроэнергии превышает 40%, а новые газовые станции продолжают вводиться в строй. Промышленность также активно использует дешевый газ: химия, удобрения, металлургия. Этот дополнительный спрос прибавляет по 1–1,5 млрд куб. футов в сутки ежегодно.

Если сложить эти тенденции, картина становится более прогнозируемой. Предложение природного газа на фоне сокращения буровой активности начинает медленно сокращаться, а экспорт и внутренний спрос постоянно растут. При этом запасов газа в хранилищах с каждым годом становится чуть меньше. По текущим оценкам, к концу 2026 г. рынок выйдет из состояния избытка и войдет в баланс, а к 2027–2028 гг. — уже в фазу умеренного, но устойчивого дефицита. К этому моменту добыча может снизиться до около 103 млрд куб. футов в сутки, экспорт — вырасти до 20 млрд куб. футов, запасы сократятся ниже 3,4 трлн куб. футов, а цены на природный газ стабилизируются в диапазоне $ 4–5/MMBtu, при этом в холодные зимние месяцы возможны всплески до $7–8.

Предложенная прогнозная динамика полностью соответствует закономерностям прошлых лет и совпадает с исторической логикой цикла. Так было в 2012–2014 гг., 2016–2018 гг. и 2020–2022 гг., когда рынок проходил путь от глубокого избытка и минимальных цен к дефициту и резкому росту котировок за 24–36 месяцев. Следовательно, 2023–2024 гг. можно рассматривать как нижнюю точку текущего цикла, а 2027–2028 гг. — как вероятный период его нового ценового подъема.

Использование циклических закономерностей рынка природного газа в стратегии автоследования «Алгебра»

Даже при умеренном сценарии рынок к концу десятилетия окажется заметно более напряженным, чем сегодня. Запасы природного газа будут сокращаться, а фьючерсная кривая — выпрямляться, переходя от контанго к бэквордации. Так формируется фаза дефицита — естественный ответ на годы избыточного предложения и низких цен. История газового рынка США, по всей видимости, вновь повторит знакомый ритм: избыток → баланс → рост → перегрев → новый избыток.

Судя по динамике текущих показателей, следующий подъем придется на 2027–2028 гг., когда энергетический маятник снова качнется в сторону дефицита и роста цен. Для стратегии автоследования «Алгебра» подобные циклы являются не просто аналитическим фоном, а основой торгового подхода. Модель отслеживает форму фьючерсной кривой и статистические характеристики спредов между ближними и дальними контрактами (ближайший front фьючерс NG1 и следующий за ним near out фьючерс NG2).

Когда контанго достигает экстремальных значений, стратегия рассматривает рынок как перепроданный, фиксирует шортовые позиции и постепенно переходит в нейтральную или лонговую структуру. Таким образом, «Алгебра» использует закономерность циклов не для угадывания будущих уровней, а для системного реагирования на рыночные фазы: расширение контанго служит сигналом избытка, его сужение и инверсия — признаками перехода к росту цены природного газа.

Оценка и понимание фазы циклов позволяет стратегии «Алгебра» сохранять устойчивость как в периоды избытка, так и во время разворота к дефициту, минимизируя влияние краткосрочных ценовых шумов на рынке природного газа.

Приведенные в исследовании оценки поведения рынка и прогноз ценовых уровней основаны на исторических данных и наблюдаемых закономерностях, не являются прямым инвестиционным прогнозом или торговой рекомендацией. Тем не менее понимание повторяемости циклов и умение пользоваться этим в торговых алгоритмах остаются ключевым преимуществом для эффективной торговли фьючерсами на природный газ.

БКС Мир инвестиций