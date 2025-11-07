ПИК против Самолета. Наш выбор на среднесрок

Выберем фаворита среди девелоперов с временным горизонтом 3-6 месяцев. Для этого сравним акции ПИК и Группы Самолет.

В этом году рыночная стоимость ПИК сократилась на 19%, Самолета — на 17%. Долгосрочный взгляд БКС Мир инвестиций на акции в обоих случаях — «Позитивный».

Отметим снижение процентных ставок ЦБ РФ, продление семейной ипотеки до 2030 г., теоретическую возможность расширения льготных программ, увеличение продаж в рассрочку, экспансию ряда застройщиков в регионы.

Факторы риска связаны, прежде всего, с макроэкономикой. Процентные ставки все еще высоки. В связи с появлением проинфляционных факторов цикл смягчения кредитно-денежной политики может замедлиться. Рынок недвижимости продолжает ослабевать. Индекс жилищного рынка в III квартале снизился до 104,7 п. За период с 2006 по 2025 г. значение индикатора в среднем составило 108,7 п.

Низкий долг

Один ключевых застройщиков в сегменте масс-маркета с солидным земельным банком. Финансовые показатели по МСФО за I полугодие оказались нейтральными. Выручка выросла на 23,9% год к году (г/г) — до 328 млрд руб. Чистая прибыль упала на 22% на фоне снижения маржинальности — до 31,9 млрд руб. Долговая нагрузка ПИК — необычно низкая для отрасли. Чистый долг отрицательный и равен -37,7 млрд руб.

Совет директоров ПИК отменил дивидендную политику 2023 г. и решил провести обратный сплит обыкновенных акций с коэффициентом 100 к 1. Окончательный вердикт по этим вопросам акционеры примут на внеочередном собрании 14 ноября. Отметим проблемы, связанные с корпоративным управлением предприятия. ПИК не публикует операционные данные, ранее прекратил выплату дивидендов.

Замечены улучшения

Самолет — лидер по объемам незавершенного строительства в России. У предприятия самая большая доля ипотечных продаж (56%) среди крупнейших представителей отрасли, публикующих операционные результаты. Пик негатива, связанный с ликвидацией части льгот мог быть пройден. Девелопер активно развивается в регионах и реализует цифровые инициативы.

Операционные данные за III квартал порадовали инвесторов. Объем продаж первичной недвижимости увеличился на 54% г/г, количество заключенных контрактов — на 65%. Средняя цена за кв. м составила 213,3 тыс. руб., как и в прошлом году. Предприятие подтвердило, что намерена сохранить объем продаж в этом году на уровне 2024 г. Фактором риска выглядит долговая нагрузка предприятия. Коэффициент Долг/EBITDA равен 3,1.

Что в итоге

Капитализация Самолета в несколько раз меньше. Оба девелопера приостановили выплату дивидендов. Оптимизм внушают действия Банка России.

Проведем экспресс-оценку бумаг. Мультипликатор EV/EBITDA с учетом данных за 12 отчетных месяцев (LTM) равен 2 у ПИК и 3,6 у Самолета. Показатель P/E LTM — 5,8 и 13,3 соответственно. Рентабельность собственного капитала (ROE) не слишком различается — 11,5% при 13,9%. Долговая нагрузка ощутима у Самолета.

Долгосрочные цели БКС:

• ПИК: «Позитивный» взгляд. Цель на год — 850 руб. / +104% • Самолет: «Позитивный» взгляд. Цель на год — 1700 руб. / +95%

По совокупности факторов более интересными на среднесрочный период выглядят акции ПИК. По сравнению с Самолетом это бумаги с меньшими рисками. Бумаги ПИК успели начать отскок. Ближайший значимый ориентир при позитивном раскладе — 520 руб. Чуть выше расположено статическое сопротивление. Это предполагает 25-процентный потенциал роста от уровня пятницы, 7 ноября — 417 руб.

БКС Мир инвестиций