Объем сделок слияния и поглощения в РФ упал до минимума за 5 лет

В III квартале 2025 г. объем сделок слияния и поглощения (M&A) на рынке РФ составил $7,24 млрд, что стало минимальным показателем за пять лет, пишет Коммерсантъ со ссылкой на обзор агентства AK&M.

Кроме того, отмечается, что объем сделок M&A за этот период был в 1,7 раза меньше год к году. Одна из причин — высокая ключевая ставка ЦБ.

Авторы обзора добавили, что выросли объемы сделок по обращению активов в доход государства. По их данным, ситуация на рынке M&A должна наладится в IV квартале, так как регулятор снизил ключевую ставку.

Один из опрошенных изданием экспертов тем не менее отметил, что 2025 г. в любом случае останется одним из худших в современной истории российского M&A-рынка.

