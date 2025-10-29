ПрофитОткрыть счет
Новый срок по вкладам в долларах от БКС Банка. Доход в валюте США

  1. Условия вклада «В долларах»
  2. Преимущества для инвестора

Мировые рынки вновь в ожидании новых переговоров. Любое заявление может повлиять на курсы валют, политику центральных банков и инвестиционные потоки.

В такие периоды неопределенности лучше диверсифицировать активы. Поэтому БКС Банк открыл новый срок по вкладу в долларах — 9 месяцев, который позволяет зафиксировать доход в сильнейшей мировой валюте.

Условия вклада «В долларах»

  • Срок: 9 месяцев (270 дней).
  • Сумма: от $1 тыс. до $500 тыс.
  • Ставка: 2% годовых.
  • Без пополнения и снятия.
  • Выплата процентов: в конце срока на текущий счет в долларах

Преимущества для инвестора

  • Сохранение валютного баланса — даже при изменении курса рубля.
  • Хранение валюты без комиссии.
  • Четкий горизонт — 9 месяцев, чтобы дождаться стабилизации рынков.
  • Простое открытие — онлайн в пару кликов без сложных условий.

В момент, когда лидеры стран обсуждают будущее мировой экономики, вы можете спокойно планировать свое — с доходом в долларах США.

Вклад «В долларах» от БКС Банка — 2% годовых, стабильность без политики.

Выберите вклад, подходящий под вашу стратегию — в рублях или валюте, на любой срок — и оставайтесь на вершине доходности, независимо от решения регулятора.

В БКС Банке есть большой выбор вкладов с фиксированной ставкой в рублях и валюте с разными сроками. Ознакомиться с ними можно здесь.

Если вы не клиент банка, то чтобы воспользоваться предложениями, вам необходимо открыть счет.

