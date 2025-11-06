Нефтегазовые доходы РФ в октябре снизились на 26,6% год к году

Объем нефтегазовых доходов России уменьшился в октябре 2025 г. на 26,6% год к году (г/г), пишет ТАСС со ссылкой на данные Минфина и собственные подсчеты.

Так, в октябре объем поступлений составил 888,6 млрд руб., хотя годом ранее достигал 1,2 трлн руб.

При этом в сравнении с результатами сентября текущего года в 582,5 млрд руб. показатель вырос на 52,6%. Агентство отмечает, что это произошло в основном за счет квартального сбора налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) в размере 327,8 млрд руб.

С начала года нефтегазовые доходы РФ сократились на 21,4% г/г — с 9,539 трлн руб. в январе – октябре 2024 г. до 7,498 трлн.

