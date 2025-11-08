Не продавай эти акции! Они вырастут в 2026 году

«Без плохих новостей» — еженедельное новостное шоу об инвестициях, в котором БКС доказывает, что на каждой новости, какой бы плохой она ни была, можно заработать.

В этом выпуске:

• Пока российский рынок не растет. Но некоторые акции подорожали больше чем на 20% за год. Рынок живет прогнозами!

• Что будет с прибылью компаний в 2026? Кто фавориты? И на каких уровнях будут индексы?

• Рассказываем о ситуации с ЛУКОЙЛом. А также о дивидендах Ozon, Полюса и Европлана.

Ведущий — Максим Шеин, директор по работе с состоятельными клиентами УК БКС.

