Наценку торговых сетей на товары предлагают ограничить до 15%

Предельную наценку торговых сетей на товары предлагают установить на уровне 15%, пишут Известия со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту, который сегодня внесут на рассмотрение в Госдуму.

Законопроект подготовлен в соответствии с поручениями президента по стабилизации стоимости продовольственных товаров, уточняет издание.

Из пояснительной записки следует, что рост цен на товары обусловлен целенаправленным завышением их стоимости отдельными торговыми сетями.

«По данным различных исследований и журналистских расследований, наценка на товары (разница между закупочной и розничной стоимостью для потребителей) составляет от 10% на социально значимые товары до 200% и даже 300% на непродовольственные и отдельные продовольственные товары», — следует из документа.

Кроме того, авторы инициативы добавили, что ФАС регулярно фиксирует необоснованные завышения цен, в том числе на значимые продукты.

