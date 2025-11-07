Наперекор рынку: 4 отрицательные беты

Рынок акций РФ может продолжить отскок, но есть риски новой волны просадки. Оценим бумаги, которые можно считать защитными в случае реализации негативного сценария или усиления волатильности на фондовом рынке, — они могут показать динамику лучше индекса при его заметной просадке.

Обратимся к статистике. Самый популярный показатель — коэффициент бета. Он помогает оценить поведение акций по сравнению с широким рынком, то есть ключевым страновым индексом.

При прочих равных условиях бета ниже -1 предполагает, что при падении бенчмарка на 1% акции растут более чем на 1%. В случае роста индекса наблюдается противоположная ситуация. Это не аксиома, а статистическая особенность.

Выбрали четыре бумаги предприятий с рыночной стоимостью более 50 млрд руб. Показатели бета за год во всех случаях — ниже -0,5.

Бета за год = -1,46

За год акции потеряли 19%. Авиастроительная корпорация направит на покрытие убытков большую часть прибыли по РСБУ за 2024 г. За тот период предприятие получило чистую прибыль в размере 6,5 млрд руб. Дивиденды за 2024 г. выплачены не будут. Последний раз выплаты производились в 2018 г.

Акции компании образовали локальный торговый диапазон. Бумаги находятся примерно посередине боковика. Закрепление выше 25 руб. — верхней границы диапазона — может привести к движению акций в район 28 руб. Сейчас примерно там проходит 200-дневная скользящая средняя.

Бета за год = -1,26

Компания, предоставляющая медицинские услуги. Основные дочерние общества МКПАО «ЮМГ» — «Европейский медицинский центр» и «Социальная служба Помощник». Чистая прибыль компании по МСФО в I полугодии составила 55,9 млн евро, за аналогичный период годом ранее были зафиксированы 43,2 млн евро. Выручка выросла с 125,8 млн до 132 млн евро. Совет директоров ЮМГ рекомендовал не объявлять дивиденды за 2024 г. Осенью компания сообщила о приобретении 75% сети частных медицинских клиник «Семейный доктор».

За год акции выросли на 12%. Бумаги движутся в сторону статического уровня поддержки 720 руб. От этой отметки возрастет вероятность отскока.

Бета за год = -0,78

Одна из наиболее ликвидных «дочек» Россетей. Электроэнергетика — традиционный защитный сектор. Выручка Россетей Центр и Приволжье по МСФО в I полугодии выросла на 12,2% и составила 76,14 млрд руб. Прибыль в отчетном периоде также увеличилась, до 11,99 млрд руб. Это компания, щедро вознаграждающая своих акционеров. Дивдоходность с учетом финансовых результатов за 2024 г. составила 10,8%. В крупных выплатах заинтересован мажоритарный акционер Россетей Центр и Приволжье — ФСК-Россети.

За год акции выросли на 39%. Бумаги опустились на 200-дневную скользящую среднюю. Сейчас ситуация неоднозначная. При росте акции могут протестировать отметку 0,47 руб. Но вполне возможна новая волна снижения. Локальной целью в случае реализации такого сценария станет отметка 0,415 руб.

Бета за год = -0,52

ЮТэйр — относительно некрупный перевозчик с рыночной стоимостью в 40 млрд руб. По данным Росавиации, за 9 месяцев нынешнего года российские авиакомпании перевезли почти 84 млн пассажиров. За аналогичный период прошлого года показатель составил 86,2 млн человек. Топ-5 авиакомпаний по числу перевезенных пассажиров: «Аэрофлот», «Победа», S7, «Россия» и «Уральские авиалинии» (около 70% перевозок).

За год акции потеряли 18%. Бумаги консолидируются в районе двухгодичного минимума. Наблюдается бычья дивергенция по осциллятору RSI(14). Нельзя исключать рывка. Технической целью при этом станут 12 руб.

