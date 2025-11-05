Мнение аналитиков. В фондах облигаций крупнейший за три года отток

Инвесторы РФ в октябре вывели из фондов облигаций почти 13 млрд руб., пишет РБК.

Это стало худшим результатом с апреля 2022 г.

Интерес к бондам падает на фоне более медленного, чем ожидалось, снижения ставки ЦБ.

Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций

Говорить о существенных потерях не приходится. По данным информационного портала InvestFunds, отток 13 млрд руб. из фондов облигаций соответствует порядка 1,8% суммы чистых активов под управлением облигационных фондов на Мосбирже. Фонды акций также сократились, потеряв за месяц 2 млрд руб., или 1%. При этом смешанные фонды за октябрь выросли на 3,6% или 19 млрд руб., а денежного рынка — на 63 млрд руб., или на 4,5% в месячном сравнении.

Таким образом, мы наблюдаем лишь переток средств из одних фондов в другие. В целом объем средств под управлением в фондах в октябре вырос почти на 72 млрд руб., или на 2,5% по сравнению с сентябрем.

Высокие реальные ставки поддерживают длинные выпуски. Судя по движению средств в фонды денежного рынка и смешанные фонды, инвесторы желают временно перераспределить риски портфеля в пользу защитных активов на фоне геополитики и нового прогноза траектории ключевой ставки от Банка России.

С долгосрочной точки зрения инвесторы ставят на рост рынков — сумма чистых активов фондов за месяц выросла на 2,5%. В РФ сохраняются рекордные реальные ставки, что позитивно для длинных облигаций с фиксированной доходностью. А в середине ноября предстоит крупное погашение ОФЗ на сумму свыше 450 млрд руб. — драйвер для роста цен в ОФЗ.

БКС Мир инвестиций