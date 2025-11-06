Мнение аналитиков. Что ждать от отчета Ozon за III квартал

Ozon в понедельник, 10 ноября, раскроет результаты за III квартал 2025 г. по МСФО.

Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций

Мы прогнозируем увеличение оборота (GMV) на 44% к аналогичному периоду предыдущего года, до 1035 млрд руб. Это предполагает рост на уровне предыдущего квартала.

• Выручка, по нашим оценкам, выросла на 71% — быстрее оборота, благодаря опережающему росту доходов от маркетинговых услуг и финансовых сервисов.

• Прогнозируем положительную EBITDA в размере 35 млрд руб. (3,4% GMV) и чистый убыток в 0,8 млрд руб. (1,7% GMV). Это означало бы продолжение тренда на улучшение рентабельности к аналогичному периоду прошлого года.

Ждем хороших результатов. Компания, вероятно, вновь покажет высокий рост оборота, примерно на уровне прошлого квартала. Полагаем, что рентабельность продолжила существенно улучшаться к аналогичному периоду предыдущего года. Если Ozon покажет результаты на уровне наших ожиданий, не исключаем, что компания повысит прогноз EBITDA на этот год с текущих 100–120 млрд руб.

У нас «Позитивный» взгляд на акции Ozon, от которой мы ждем продолжения роста оборота выше рынка при улучшении рентабельности в 2025–2026 гг. Акции торгуются по 5,1x EV/EBITDA, на базе нашего прогноза EBITDA на год вперед — привлекательно для компании, только в последние годы вышедшей на положительную EBITDA.

