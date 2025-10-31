Мнение аналитиков. Акционеры Мечела могут получить право требовать выкупа акций

Мечел 24 декабря проведет общее собрание акционеров, на котором планируется согласовать сделку по оптимизации долгового портфеля.

Акционеры, которые выступят против данной сделки, смогут требовать выкупа акций. Обозначенная цена — 82,03 руб. за обыкновенную акцию и 79,25 руб. за привилегированную.

Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций

Считаем новость нейтральной. Согласно статье 76 п. 5 Федерального закона «Об акционерных обществах», сумма средств, направляемых на выкуп, не должна превышать 10% от стоимости чистых активов.

По нашей оценке, номинальная потенциальная стоимость выкупа (исходя из обозначенных цен) может составлять около 21 млрд руб. При этом, согласно отчетности РСБУ за 6 месяцев 2025 г., капитал группы составляет 367 391 тыс. руб.

За предыдущие 6 месяцев группа сократила свой капитал на 4,2 млрд руб. Есть риск, что по итогу 9 месяцев он может опять уйти в отрицательную зону, что сделает невозможной процедуру выкупа. Если предположить, что капитал компании останется неизменным, то реальный выкуп будет составлять около 36 млн руб. — менее 0,2% от его номинальной (потенциальной) стоимости выкупа.

Мы сохраняем «Негативный» взгляд на компанию. На данный момент в спотовых ценах компания имеет отрицательный Р/Е по причине продолжающихся убытков. При ослаблении рубля, дальнейшем снижении ставки и преодолении отраслевого кризиса компания может вернуться к прибыли, но нормализация Р/Е в таком случае займет какое-то время.

БКС Мир инвестиций