Мишустин: порог НДС для малого и среднего бизнеса будет снижаться поэтапно

Порог доходов для уплаты НДС малым и средним бизнесом в России будет снижаться поэтапно, пишет РБК со ссылкой на сообщение премьера Михаила Мишустина.

«Будут смягчены условия применения НДС малым и средним бизнесом с поэтапным изменением порогов его уплаты», — сказал он.

Со следующего года налог будет уплачиваться при доходах в 20 млн руб., пояснил Мишустин, с 2027 г. — в 15 млн руб., с 2028 г. — в 10 млн руб. Ранее правительство планировало снизить порог дохода для уплаты НДС для малого и среднего бизнеса с 60 млн руб. до 10 млн уже в 2026 г.

Премьер также сообщил, что власти планируют ввести мораторий на привлечение к ответственности бизнеса при первых нарушениях по уплате НДС по новым правилам.

«При этом с учетом полномочий правительства, чтобы исключить возможные риски, для тех налогоплательщиков, кто впервые допустит нарушение при выплате НДС в соответствии с новыми нормами, может быть установлен мораторий на привлечение к ответственности», — указал премьер-министр.

БКС Мир инвестиций