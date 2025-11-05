Мировые центробанки закупили 39 тонн золота в сентябре

Мировые центробанки в сентябре 2025 г. закупили около 39 тонн золота, пишет ТАСС со ссылкой на World Gold Council (WGC). Это рекордный месячный показатель с начала года.

По данным организации, наиболее активными покупателями в этом месяце стали центробанки Бразилии (+15 т), России (+3 т), Гватемалы (+6 т), Казахстана (+8 т). Также на 1–2 т золота резервы нарастили Турция, Китай, Чехия и Гана.

При этом, по данным WGC, единственной страной, которая продавала драгметалл в сентябре, стал Узбекистан. Объем продажи составил 4 т.

Чистый объем закупок золота по всему миру в сентябре сократился на 7% год к году и составил 200 т, передали в WGC. Крупнейший нетто-покупатель в 2025 г. — Нацбанк Польши с показателем в 67 тонн.

БКС Мир инвестиций