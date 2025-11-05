Минпромторг: доля российской техники на авторынке резко выросла

По итогам января – октября 2025 г. на территории РФ продано более 1,1 млн новых автомобилей, что на 22% меньше в годовом выражении. При этом доля российской техники в вышеуказанный период выросла на 11 п.п. год к году и достигла 55%, говорится в сообщении Минпромторга.

Под «новыми» авто ведомство подразумевает автомобили, которым менее 3 лет.

«Рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 657 тыс. шт., что на 3% меньше показателей января – октября 2024 года», — пишет также министерство.

Объем рынка составил:

• в сегменте легковых автомобилей — чуть более 1 млн штук, уменьшившись на 20% к аналогичному периоду прошлого года • в сегменте легких коммерческих автомобилей — 86,7 штук, снижение составило 23% • в сегменте грузовых автомобилей — 46,3 штук, уменьшение достигло 56% • в сегменте автобусов — 9,6 штук — снижение на 42% в годовом выражении.

«При этом в общей сложности в октябре реализовано 183,4 тыс. новых автомобилей, что на 34% больше результатов предыдущего месяца, и на 81,7% больше результатов июня — одного из самых "низких" месяцев текущего года», — уточняет Минпромторг.

В октябре объемы реализации автомобилей, произведенных на территории Российской Федерации, составили 100,7 тыс. штук — это на 9% больше, чем в октябре 2024 г., пишет также ведомство.

«Вместе с этим, за месяц реализовано 82,7 тыс. импортных автомобилей — на 22,8% меньше, чем за октябрь 2024 г.», — подчеркивает министерство.

БКС Мир инвестиций