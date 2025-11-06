Минфин предложил сохранить льготы на уплату НДС при покупке российского ПО

Поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2026–2028 гг. будут предусматривать сохранение льготы на уплату НДС при покупке отечественного программного обеспечения, пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра финансов Антона Силуанова.
«Так, предлагается сохранить освобождение от НДС при реализации прав на российское программное обеспечение, дать возможность организациям радиоэлектронной промышленности для применения пониженных страховых взносов, учитывать в доле профильных доходов не только доходы от реализации оборудования для производства электронной компонентной базы и радиоэлектронной продукции, но и доходы от услуг», — сказал он.
Помимо этого, в блоке налоговых поправок Минфин предложил усовершенствовать налогообложение в области международных отношений.
«Предлагается продлить действие отдельных норм, смягчающих для бизнеса последствия приостановки соглашения об избежании двойного налогообложения», — уточнил Силуанов.
