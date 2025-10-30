ПрофитОткрыть счет
Международные резервы России снизились на $11,2 млрд за неделю

Международные резервы России по состоянию на 24 октября составили $731,2 млрд, следует из данных ЦБ.

Неделей ранее, 17 октября, эта цифра была на уровне $742,4 млрд. Таким образом, снижение составило $11,2 млрд за неделю.

В состав международных резервов входят монетарное золото, иностранная валюта, специальные права заимствования, резервная позиция в МВФ и другое.

