Машины наступают на пятки. Заменят ли ИИ и роботы обычных работников

Искусственный интеллект (ИИ) и роботизированные системы в последние годы постепенно, но уверенно развиваются и проникают в разные профессиональные области. Так, уже никого не удивишь тем, что ИИ анализирует данные, создает контент или общается в чатах с клиентами, а автомобили собирают не люди, а роботы. Некоторые опасаются, что вскоре на рынке труда не останется места людям.

Небеспочвенные страхи

Реальное влияние ИИ на кадровую политику крупных компаний с каждым годом становится все очевиднее. Многие организации по всему миру уже сейчас объявляют о том, что собираются сократить тысячи сотрудников и отдать их функции ИИ.

Так, к примеру, немецкая авиакомпания Lufthansa объявила, что к 2030 г. собирается сократить около 4 тыс. человек, «взяв» на их места умные модели, поскольку, по оценкам аналитиков, это повысит эффективность. Такое же количество сотрудников планирует сократить американский разработчик CRM-систем Salesforce. Гендиректор компании Марк Бениофф заявил, что активно внедряет ИИ-технологии и ему «нужно меньше голов».

В Индии разработчики создают чат-бота, способного в пятилетней перспективе заменить 80% работников колл-центров по всей стране. При этом власти утверждают, что специальные IT-центры будут заниматься переориентацией персонала, и люди смогут найти работу. Однако многие опасаются, что уволенные сотрудники не смогут адаптироваться к быстро меняющемуся рынку труда.

Крупнейшие мировые корпорации также объявляют о намерении постепенной замены работников. Так, компания Amazon, которая за последние два десятилетия внесла огромный вклад в американский рынок труда, создав тысячи рабочих мест, объявила, что планирует заменить около 600 тыс. человек роботами.

Дело в том, что численность сотрудников Amazon к 2025 г. достигла 1,2 млн человек, и корпорация продолжает расти. Однако ее руководители заявляют, что автоматизация позволит компании «избегать дальнейшего увеличения численности рабочей силы». При текущем росте и нацеленности на роботизацию к 2033 г. Amazon не наймет дополнительно около 600 тыс. человек — их функции будут выполнять машины, пишет The New York Times.

Как сообщает издание, компания стремится создать склады, где будет задействовано минимальное количество людей, и автоматизировать 75% всех операций.

Так нас заменят?

Эксперты считают, что ситуация действительно спорная, однако ждать, что технологии когда-то полностью заменят людей, пока не стоит.

Так, доцент кафедры искусственного интеллекта и сотрудник Оксфордского института Интернета Фабиан Стефани заявляет, что увольнения, которые анонсируют компании сейчас, вряд ли связаны с тем, что ИИ действительно гораздо производительнее обычных людей. По его словам, замена сотрудников — это лишь оправдание массовых увольнений, которые и так нужно проводить.

«Я очень сомневаюсь, что нынешние увольнения действительно связаны с реальным повышением эффективности. Скорее, это проекция на ИИ в том смысле, что "мы можем использовать ИИ, чтобы придумывать хорошие оправдания"», — говорит он.

Стефани поясняет, что корпорации могут позиционировать себя сторонниками ИИ-технологий, чтобы казаться инновационными и конкурентоспособными. Но это помогает им скрывать еще и настоящие причины увольнений.

Исследовательская лаборатория при Йельском университете опубликовала отчет, в котором говорится, что с момента выпуска ChatGPT в 2025 г. автоматизация на основе ИИ практически не повлияла на рынок труда. Так, была проанализирована доля работников, занимающих различные должности в компаниях, с ноября 2022 г. по июль 2025 г. Затем эти данные сравнили с другими технологическими изменениями, такими как появление интернета или компьютеров. Оказалось, что ИИ пока не привел к масштабной потере рабочих мест.

Нобелевский лауреат по экономике 2024 г. Дарон Асемоглу размышляет о том, что страшно не то будущее, где ИИ-модели заберут у людей огромное количество рабочих мест. По-настоящему его пугает вероятная «посредственная автоматизация»: ситуация, в которой компании будут проводить сокращения, но реальная производительность расти не будет.

«Вливается все больше денег, все больше компаний чувствуют давление, вынуждающее их делать то же самое [что и раньше — прим. ред.], не зная, как они могут реально использовать ИИ. Это худшее из обоих сфер: вы не получаете повышения производительности, а, наоборот, можете нанести ущерб некоторым компаниям. В то же время вы вытесняете людей и уменьшаете возможности для полноценной человеческой работы», — считает Асемоглу.

В качестве примера он приводит финтех-компанию Klarna, которая в 2023 г. попыталась заменить сотрудников службы поддержки клиентов на ИИ. Однако спустя полтора года организация отказалась от этого нововведения из-за жалоб клиентов. Гендиректор Себастьян Семятковски позже заявил, что желание таким образом сократить расходы на персонал привело к снижению качества обслуживания.

При этом, согласно отчетам PwC, McKinsey и Всемирного экономического форума, к 2050 г. искусственный интеллект коренным образом изменит мировой рынок труда: до 60% рабочих мест потребуют значительной адаптации из-за развития технологий, поскольку автоматизация и интеллектуальные системы станут неотъемлемой частью рабочего процесса. В частности, основатель хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио считает, что будущее экономики зависит от баланса между мощью искусственного интеллекта и человеческим потенциалом. Поэтому людям, которые хотят и в будущем быть востребованными специалистами, необходимо обучаться новому.

БКС Мир инвестиций