Личный опыт инвестора. «Ориентироваться только на решения ЦБ РФ и уровень ключевой ставки нельзя»

Ключевая ставка снижается с июня 2025 г. К росту фондового рынка это не приводит. Можно ли инвестировать без оглядки на ключевую ставку? Рассуждают авторы соцсети «Профит» — команда TheVitebskiyStreet.

Поговорим о том, почему снижение ключевой ставки не стало драйвером роста фондового рынка.

Классическая логика подсказывает: дешевые деньги должны поддерживать бизнес и инвестиции. Но с июня 2025 г. мы видим обратное — ставка снижается, а рынок остается под давлением. Причин несколько: эффект ожиданий уже учтен в котировках, сохраняется фундаментальная неопределенность, а альтернативы в виде вкладов и облигаций до сих пор выглядят привлекательнее и безопаснее.

Эффект ожиданий

Как мы уже заметили, рынок растет на ожиданиях, а падает на фактах. Бумаги ранее показали рост и заложили около 16% до конца года. Поэтому, если ключевую ставку не снизят сильнее, чем ожидается, на этой новости дополнительного роста не произойдет. Но почему тогда фондовому рынку все же трудно восстановиться?

Фундаментальная неопределенность

Гораздо сильнее на динамику влияет не ставка, а неопределенность в экономике и геополитике. Например, рынок ждет конструктивных сигналов по линии Россия — США: стоит только появиться новости о возможной встрече президентов — котировки растут. Но каждая задержка переговоров возвращает инвесторов в оборону.

Кроме того, давление на экономику усиливают жесткая ДКП, предстоящее повышение НДС и санкционное давление. Корпоративные прибыли снижаются, а гиганты, например тот же ЛУКОЙЛ, откладывают решения по дивидендам. Все это заставляет инвесторов осторожничать и выбирать консервативные инструменты.

Вклады и облигации как альтернатива

Сегодня доходность по банковским вкладам и облигациям достигает 16–17% годовых. Например, в БКС можно открыть вклад под ставку около 15% годовых. При вложении 1 млн руб. это даст примерно 150 тыс. руб. гарантированного дохода за год — без рыночных рисков и с полной предсказуемостью результата.

Для многих инвесторов это выглядит надежнее, чем вложения в акции, где дивиденды могут быть сокращены или вовсе отменены.

Если вы не готовы к волатильности и риску просадок, консервативные инструменты сейчас действительно выглядят предпочтительнее.

Читайте главные новости рынка в telegram-канале БКС Экспресс Подписаться

Вывод

Сейчас фондовый рынок переживает непростое время, поэтому важно учитывать множество факторов — как экономических, так и геополитических. Ориентироваться только на решения ЦБ РФ и уровень ключевой ставки нельзя. Следует обращать внимание и на другие аспекты: геополитику, новости и экономические события внутри страны.

Тем не менее во всем этом и проявляется величие нашего рынка, ведь всегда есть альтернативы для пассивного заработка — нужно лишь приложить немного усилий.

БКС Мир инвестиций