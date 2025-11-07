Главное

Курс рубля остается в узких границах

Индекс гособлигаций RGBI продолжает восстанавливаться

Рубль на открытии в пятницу вновь попытался укрепить позиции по отношению к юаню: пара опускалась к 11,32, однако, как и вчера, быстро вернулась в район 11,35. Торги проходят в достаточно узком коридоре 11,3–11,4.

Резюме обсуждения ключевой ставки от Банка России не произвело впечатления на валютный и долговой рынки. Напомним, ЦБ РФ замедлил темпы снижения ставки и ухудшил прогноз на следующий год, в котором уровень ключевой ставки предполагается чуть выше.

В то же время регулятор обозначил, что укрепление рубля с начала года в основном уже отразилось в ценах.

«Было отмечено, что компании в свои бизнес-планы закладывают более слабый курс, чем его текущие уровни. Поэтому при отсутствии значимых внешних шоков динамика курса не должна создавать существенных рисков для инфляции в ближайшие месяцы».

В частности, допускается ослабление рубля, которое не создаст рисков для инфляции, а значит, монетарная политика может в дальнейшем смягчаться. В свою очередь это будет снижать и привлекательность рубля.

Техническая картина на дневном графике сильно не изменилась. Пара юань/рубль подошла к верхней границе треугольника и опустилась. В рамках консолидации еще есть некоторое пространство для маневра внизу до 11,25. Однако пружина сжимается — вскоре может последовать выход из треугольника.

Индекс RGBI тянется вверх в ожидании статистики по инфляции. Замедление темпов роста потребительских цен может усилить восходящее движение. Поддержку оказывает ожидание крупного погашения ОФЗ на следующей неделе.

