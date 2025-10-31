ПрофитОткрыть счет
Александр Сокольский
Валютный рынок

Курс доллара и евро на 31 октября. Доллар поднялся выше 80 рублей

Банк России опубликовал ежедневные курсы валют к рублю на 31 октября.

Официальный курс:

• Доллар — 80,5037 руб., повышение на 1,29% к вчерашнему значению 79,4715 руб.

• Евро — 93,3894 руб. (+1,23% к 92,2466 руб.).

• Юань — 11,2952 руб. (+1,11% к 11,1707 руб.).

• Гонконгский доллар — 10,3822 руб. (+1,33% к 10,2451 руб.).

