Ход торгов. Рынок вяло подрастает после отката

Главное

• Индекс МосБиржи в рабочую субботу начал основную сессию в небольшом плюсе после отката накануне. Российский рынок сегодня торгуется без внешних ориентиров.

• Почти все голубые фишки переместились в зеленую зону, но торгуются без выраженной динамики. Лучше коллег смотрятся бумаги Яндекса и Сбера, хуже — Хэдхантера.

• Индекс гособлигаций RGBI консолидируется под 115,6 п.

• Рубль в символическом минусе: пара CNY/RUB просела до 11,25 руб., вечный фьючерс на USD/RUB — до 80,5.

• Нефть завершила неделю вблизи $64,6 за баррель марки Brent.

• Лидеры: ВУШ Холдинг (+3,1%), РУСАЛ (+1,5%), Мечел-ао (+1,1%).

• Аутсайдеры: ЮГК (-2,1%), ИВА (-1%), ОГК-2 (-0,9%).

В деталях

К 13:25 МСК Индекс МосБиржи прибавляет 0,1% и торгуется на отметке 2527 п.

Рынок акций накануне откатился после трех дней роста, который проходил в рамках отскока от дна 2025 г. На вечерке падение ускорилось, и на минимумах бенчмарк подходил к поддержке на 2500 п., но смог отступить.

Давление оказали сообщения о том, что Пентагон согласился с возможностью передачи Украине ракет Tomahawk, но «оставил право окончательного политического решения за президентом США Дональдом Трампом». Кроме того, Трамп отказался исключить Венгрию из санкций против российской нефти. Это подтвердило жесткую позицию Вашингтона, который намерен санкционным давлением вынудить Москву пойти на уступки в решении украинского кризиса.

Сегодня Индекс МосБиржи в небольшом плюсе, обороты пониженные. Сырьевые площадки закрыты, и наш рынок в субботу будет торговаться без внешних ориентиров. Если не появится новых геополитических вводных, вряд ли стоит ждать серьезных изменений.

Бумаги ЛУКОЙЛа и Роснефти, попавшие на прошлой неделе под санкции США, вышли в плюс после снижения накануне. Считаем, что компании смогут справиться с санкционным давлением, как это сделали ранее Сургутнефтегаз и Газпром нефть, и не понесут серьезных финансовых потерь. Последние новости пока подтверждают наши ожидания: Индия возобновила закупки российской нефти, а дисконт Urals к Brent за неделю увеличился незначительно — с $12,55 до $12,9 за баррель.

Акции Яндекса сегодня в числе лидеров среди голубых фишек. Бумаги на этой неделе смотрелись сильнее рынка и оказались в числе лидеров среди компонентов Индекса МосБиржи.

Поддержку оказали, в частности, сильные результаты за III квартал 2025 г. Скорректированная чистая прибыль увеличилась до 44,7 млрд руб. — это рекордное значение квартальной чистой прибыли (+78% год к году). Также Яндекс повысил свой прогноз на 2025 г. по скорректированному показателю EBITDA до 270 млрд руб. (+20 млрд руб. к предыдущим ожиданиям). У нас «Позитивный» взгляд на бумагу.

Бумаги ЮГК продолжают снижение. Они не участвовали в отскоке рынка и оказались среди аутсайдеров на этой неделе. Сегодня, по-видимому, добавили пессимизма результаты за 9 месяцев по РСБУ. Выручка упала на 12,7% год к году, до 17,65 млрд руб., убыток составил 5,1 млрд руб. против 3,26 млрд руб. ранее.

Отметим, что отчетность по РСБУ является неконсолидированной и отражает деятельность только Уральского хаба. В целом основное давление на котировки золотодобытчика оказывает неопределенность вокруг приватизации, что добавляет бумаге волатильности. Так, замглавы Минфина Алексей Моисеев на этой неделе сообщил, что сделка может пройти в два этапа и полностью завершиться в I полугодии 2026 г. Ранее Минфин планировал закрыть ее до конца октября, но отмечал, что продажа может затянуться.

