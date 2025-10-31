Ход торгов. Рынок вернулся к уровням недельной давности

Главное

• Рынок акций сегодня перешел к снижению после трех дней роста. Во второй половине сессии темпы падения немного выросли, бенчмарк опустился в район 2530 п.

• Почти все бумаги переместились в красную зону. В противоположном направлении устремились акции ИВА, лучше рынка смотрятся ФосАгро и БСП. В аутсайдерах — вчерашний лидер ВУШ Холдинг, среди голубых фишек — сталевары и Хэдхантер.

• Индекс гособлигаций RGBI сегодня попытался еще немного продвинуться вверх, но к середине дня нивелировал весь утренний подъем.

• Рубль продолжает снижаться: пара CNY/RUB выросла до 11,36 руб., вечный фьючерс на USD/RUB — до 81,2.

• Нефть просела в район $64 за баррель марки Brent.

• Лидеры: ИВА (+9,9%), ВИ.ру (+1,6%), Софтлайн (+1,4%).

• Аутсайдеры: ВУШ Холдинг (-6,3%), СПБ Биржа (-3,1%), Северсталь (-2,9%).

В деталях

К 15:05 МСК Индекс МосБиржи теряет 0,9% и торгуется на отметке 2535 п.

Рынок акций сегодня откатывается после трех дней роста в рамках отскока от дна 2025 г. Во второй половине сессии темпы снижения выросли, и Индекс МосБиржи вернулся к 2530 п. — минимумам прошлой пятницы после заседания ЦБ.

Бумаги ЛУКОЙЛа и Роснефти, попавших на прошлой неделе под санкции США, в минусе после хорошего отскока. Несмотря на текущую просадку, сентимент новостного потока улучшился. Reuters пишет, что Indian Oil Corp, одна из крупнейших нефтеперерабатывающих государственных корпораций Индии, закупила пять партий российской нефти с доставкой в декабре. Также дисконт Urals к Brent показал небольшое увеличение: на 29 октября в Приморске он составил $12,9 за баррель против $12,55 неделей ранее.

Кроме того, ЛУКОЙЛ накануне сообщил, что получил от Gunvor Group предложение о приобретении зарубежных активов компании, отметив, что «ключевые условия сделки были ранее согласованы сторонами». Это явный признак того, что компания прорабатывала сценарий введения санкций и была готова к такому повороту событий.

Акции ЮГК смотрятся сильнее рынка. Бумаги не участвовали в отскоке рынка и больше реагировали на сообщения о перспективах продажи государством контрольного пакета. Замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что сделка может пройти в два этапа и полностью завершиться в I полугодии 2026 г. Ранее Минфин планировал закрыть ее до конца октября, но отмечал, что продажа может затянуться. С точки зрения фундаментального анализа акции ЮГК выглядят перспективно. Однако на котировки оказывает давление неопределенность вокруг приватизации, что добавляет бумаге волатильности.

Бумаги Мечела сегодня снижаются после довольно волатильной сессии накануне. Акции в моменте позитивно отреагировали на новости о готовящейся крупной сделке и праве несогласных акционеров на выкуп бумаг по 82 руб. за обычку и 79 руб. — за префы. Однако позже активность покупателей спала.

По нашей оценке, номинальная потенциальная стоимость выкупа (исходя из обозначенных цен) может составлять около 21 млрд руб. При этом, согласно отчетности по РСБУ за 6 месяцев 2025 г., капитал группы составляет 367,4 млн руб. Согласно статье закона «Об акционерных обществах», сумма средств, направляемых на выкуп, не должна превышать 10% от стоимости чистых активов. Если предположить, что капитал останется неизменным, то реальный выкуп будет составлять около 36 млн руб. — менее 0,2% от его номинальной (потенциальной) стоимости.

Акции ФосАгро держатся в небольшом плюсе. Бумаги смотрелись хуже рынка в течение его трехдневного отскока. Сегодня, напротив, демонстрируют устойчивость. Через неделю, 7 ноября, компания планирует представить результаты за квартал, и обычно в день публикации отчета совет директоров дает рекомендации по дивидендам. Ожидание анонса дивидендов за III квартал, а также ослабления рубля могут оказать поддержку бумагам.

Бумаги ИВА сегодня в абсолютных лидерах роста и на третьем месте по оборотам. Каких-либо новостей, объясняющих столь мощное восходящее движение котировок не обнаружено. Вероятно, повышенный спрос на бумаги компании носит в основном спекулятивный характер. Ранее подобные импульсы происходили в 20-х числах июля и 9 сентября.

Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.

БКС Мир инвестиций