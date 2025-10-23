Ход торгов. Рынок под давлением — какие бумаги в аутсайдерах

Главное

• Рынок акций открыл основную сессию четверга гэпом вниз на фоне усилившегося санкционного давления. Во второй половине дня Индекс МосБиржи держится в районе 2550 п.

• Почти все представители Индекса МосБиржи торгуются в красной зоне. Среди аутсайдеров — Роснефть и ЛУКОЙЛ, попавшие под санкции США, а также другие компании нефтегазового сектора. Хуже рынка — бумаги, чувствительные к геополитическому фактору, РУСАЛ и СПБ Биржа.

• Индекс гособлигаций RGBI снижается четвертый день подряд и опустился в 114,2 п.

• Рубль перешел к консолидации: пара CNY/RUB курсирует около 11,38 руб., вечный фьючерс на USD/RUB — вблизи 81,6.

• Нефть подскочила в район $65,5 за баррель марки Brent.

• Лидеры: Диасофт (+1,9%), Софтлайн (+0,4%), ИВА (+0,4%).

• Аутсайдеры: СПБ Биржа (-7,1%), ЛУКОЙЛ (-5,5%), ДВМП (-4,6%).

В деталях

К 16:55 МСК Индекс МосБиржи теряет 3,6% и торгуется на отметке 2558 п.

Рынок акций открыл сессию четверга гэпом вниз, а во второй ее половине продолжает держаться вблизи 2550 п. Причина падения — усиливающееся санкционное давление на РФ.

США ввели санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России — Роснефти и ЛУКОЙЛа. Дональд Трамп объявил о решении отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште.

Добавил пессимизма и 19-й пакет ограничительных мер от ЕС. Под санкции, в частности, попали Evraz Plc, золотодобытчик Полюс, СОЛЛЕРС, транспортная группа FESCO (ДВМП). В Евросоюзе также сообщили, что содружество приступило к разработке следующего комплекса ограничительных мер против РФ, который затронет российские энергетические компании и фирмы из третьих стран.

Бумаги Роснефти сегодня под давлением. Введение США санкций против компании негативно скажется на отношении инвесторов к бумаге в моменте. В то же время не видим какого-то существенного влияния на деятельность Роснефти, за исключением временного роста дисконтов на экспорт продукции, у компании нет крупных активов с долей выше 50% вне РФ.

Акции ЛУКОЙЛа увеличили темпы снижения. Санкции против компании могут затронуть международное трейдинговое подразделение и работу НПЗ в Болгарии и Румынии, но количественный эффект практически невозможно спрогнозировать. С 2023 г. финансовый вклад ЛУКОЙЛа в работу этих НПЗ уменьшился — ЕС ввел эмбарго на морские поставки нефти из РФ, а Болгария дополнительно ухудшила условия, что вынудило компанию задуматься о продаже актива.

Кроме того, «в связи со сложившимися обстоятельствами» ЛУКОЙЛ перенес намеченное на сегодня заседание директоров, на котором должны были рассмотреть вопрос о выплате промежуточных дивидендов.

Бумаги Полюса сегодня выглядят сильнее рынка. В середине дня стало известно, что золотодобытчик попал под санкции ЕС, и бумаги в моменте упали к 1990 руб., но быстро сократили просадку. Мы оцениваем новость нейтрально, так как с мая 2023 г. Полюс находится под американскими санкциями с внесением в SDN List.

Акции газовых компаний — Газпрома и НОВАТЭКа — несут потери. Обе акции чувствительны к смене геополитического сентимента. Кроме того, не добавляет оптимизма и давление со стороны ЕС. В 19-м пакете санкций есть запрет на импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам с 25 апреля 2026 г., по долгосрочным — с 1 января 2027 г. План содружества по поэтапному отказу от импорта российских энергоресурсов включает и трубопроводный газ, напомнили в ЕС.

Акции РУСАЛа сегодня смотрятся хуже рынка. Компания является одним из ключевых бенефициаров в секторе при отмене санкций — это позволило бы РУСАЛу получить возможность вернуться на премиальный европейский рынок, что положительно сказалось бы на прибыли. Однако пока геополитические новости снизили вероятность реализации этого позитивного сценария.

Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.

Узнайте больше:

• Там экстремально волатильно — 3 турбулентные акции • Много долгов и высокие риски: топ акций на Мосбирже • Взгляд экономиста. Рынок в замешательстве, что будет со ставкой?

БКС Мир инвестиций