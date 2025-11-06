Ход торгов. Рынок акций перешел к консолидации

Главное

• Российский рынок в начале четверга чуть просел к уровням завершения торгов основной сессии накануне.

• Большинство голубых фишек переместилось в красную зону. Лучше других смотрятся акции — Газпрома, в аутсайдерах — Хэдхантер и НЛМК.

• Индекс гособлигаций RGBI пытается продолжить подъем после паузы накануне. Бенчмарк держится вблизи 116,2 п.

• Рубль в плюсе после вчерашнего падения: пара CNY/RUB опустилась до 11,35 руб., вечный фьючерс на USD/RUB — до 81,3.

• Нефть пытается отскочить после снижения, поднявшись в район $64 за баррель марки Brent.

• Лидеры: Софтлайн (+3,6%), Европлан (+1,6%), ДВМП (+1,2%).

• Аутсайдеры: ОГК-2 (-2,4%), ВУШ Холдинг (-2,1%), Хэдхантер (-1,6%).

В деталях

К 13:35 МСК Индекс МосБиржи теряет 0,3% и торгуется на отметке 2540 п.

Рынок акций накануне не смог удержаться на своих недельных максимумах и завершил основную сессию под 2550 п. Сегодня на старте дня волатильность снизилась, и Индекс МосБиржи курсирует в диапазоне 2540–2550 п. Участники торгов пока не видят драйверов для активных действий. Вчерашние заявления представителей Совбеза РФ уже отыграны, новых вводных с геополитической арены пока не поступало.

Сегодня в фокусе внимания могут оказаться внутриэкономические новости. ЦБ опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу Банка России.

Акции Полюса в небольшом минусе, ЮГК подрастают. Цены на золото пытаются восстановиться, они снова вернулись выше $4000. Мы улучшили прогнозы цен на золото на 2025–2027 гг., но ждем, что на более длинном горизонте перегрев в благородном металле сойдет на нет. В связи с пересмотром цен на базовый металл повышаем целевые цены и на акции золотодобытчиков: Полюса — до 2900 руб. и Южуралзолота — до 0,9 руб.

Бумаги ВТБ сегодня ушли в умеренный минус. Вчера акции завершили день в плюсе, в то время как Индекс МосБиржи скорректировался. Однако попытки пройти сопротивление 69,6 руб. на EMA 200 на 4-часовом графике не увенчались успехом. Пробой преграды обозначит новые ориентиры краткосрочного роста — в район максимумов октября на 72 руб.

Акции ВТБ входят в портфель наших фаворитов. Накануне первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов еще раз подтвердил цель по прибыли за 2025 г. на уровне 500 млрд руб. и сообщил, что ясность по вопросу дивидендов по итогам года появится в феврале. Намерение не разочаровать инвесторов у менеджмента, по словам Пьянова, «очень серьезное».

Акции Европлана продолжают подъем. Вчера совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2025 г. в размере 58 руб. на акцию, текущая дивидендная доходность — 10%.

Бумаги ОГК-2 после дивидендного гэпа накануне продолжают движение вниз. Мы снижаем нашу целевую цену до 0,06 руб. после дивидендной отсечки и подтверждаем наш «Негативный» взгляд. Считаем, что выплата дивидендов за 2024 г. была разовым явлением.

