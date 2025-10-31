Ход торгов. Рынок акций переместился в красную зону

Главное

• Рынок акций перешел к снижению после трех дней роста от минимумов 2025 г.

• Почти все голубые фишки переместились в красную зону. Лучше других смотрятся бумаги Полюса и Татнефти. В аутсайдерах — сталевары и Хэдхантер.

• Индекс гособлигаций RGBI сегодня смог еще немного продвинуться вверх, но держится под 116 п.

• Рубль продолжает снижаться: пара CNY/RUB выросла до 11,33 руб., вечный фьючерс на USD/RUB — до 81,1.

• Нефть просела в район $64 за баррель марки Brent.

• Лидеры: ИВА (+10,3%), Софтлайн (+2,9%), Озон Фарм (+1,8%).

• Аутсайдеры: ВУШ Холдинг (-5,5%), Мечел-ао (-2,4%), СПБ Биржа (-2,1%).

В деталях

К 12:20 МСК Индекс МосБиржи теряет 0,5% и торгуется на отметке 2544 п.

Рынок акций в четверг смог продолжить отскок на фоне улучшившегося сентимента после корпоративных новостей по ряду голубых фишек, которые вчера и выступили драйверами подъема. Индекс МосБиржи за три дня отступил от минимумов 2025 г. (2458 п.) на 4%. Сегодня бенчмарк в умеренном минусе.

Индекс гособлигаций RGBI сегодня смог еще немного продвинуться вверх, но держится под 116 п.

Акции ЛУКОЙЛа и Роснефти, попавших на прошлой неделе под санкции США, в умеренном минусе после хорошего отскока. Несмотря на текущую просадку, сентимент новостного потока улучшился. Reuters пишет, что Indian Oil Corp (IOC), одна из крупнейших нефтеперерабатывающих государственных корпораций Индии, закупила пять партий российской нефти с доставкой в декабре. Также дисконт Urals к Brent показал небольшое увеличение: на 29 октября в Приморске он составил $12,9 за баррель против $12,55 неделей ранее.

Кроме того, ЛУКОЙЛ накануне сообщил, что получил от Gunvor Group предложение о приобретении зарубежных активов компании, отметив, что «ключевые условия сделки были ранее согласованы сторонами». Это явный признак того, что компания прорабатывала сценарий введения санкций и была готова к такому повороту событий.

Бумаги Татнефти пытаются продолжить подъем четвертый день подряд. Ждем, что до конца ноября совет директоров представит свои рекомендации по размеру промежуточных дивидендов. Ориентируясь на отчет компании за 9 месяцев 2025 г. по РСБУ, считаем, что они могут составить 8,1 руб. на бумагу. Дивидендная доходность скромная — 1,5–1,6%.

Акции Полюса смотрятся сильнее рынка. Котировки золота накануне наконец смогли немного отскочить и снова вернулись выше $4000, где сегодня консолидируются. Это оказывает поддержку бумагам золотодобытчика.

Также накануне Всемирный совет по золоту представил статистику за III квартал 2025 г.: совокупный спрос на желтый металл достиг 1 258 т, что на 16% выше II квартала. Квартальные данные показали, что спрос на золото в периоды нестабильности остается на высоком уровне. Ждем, что такая картина будет сохраняться на горизонте года, что будет поддерживать умеренный рост цен.

Бумаги Мечела сегодня снижаются после довольно волатильной сессии накануне. Акции в моменте позитивно отреагировали на новости о готовящейся крупной сделке и праве несогласных акционеров на выкуп бумаг по 82 руб. за обычку и 79 руб. — за префы. Однако позже активность покупателей спала.

По нашей оценке, номинальная потенциальная стоимость выкупа (исходя из обозначенных цен) может составлять около 21 млрд руб. При этом, согласно отчетности по РСБУ за 6 месяцев 2025 г., капитал группы составляет 367,4 млн руб. Согласно статье закона «Об акционерных обществах», сумма средств, направляемых на выкуп, не должна превышать 10% от стоимости чистых активов. Если предположить, что капитал останется неизменным, то реальный выкуп будет составлять около 36 млн руб. — менее 0,2% от его номинальной (потенциальной) стоимости.

