Ход торгов. Продвижение вверх замедлилось

• Рынок акций предпринимает попытку развить отскок, стартовавший накануне после распродаж. Индекс МосБиржи сегодня отыграл ускорение подъема на вечерке и продолжает движение вверх, но более скромными темпами.

• Большинство голубых фишек торгуется в зеленой зоне. В лидерах — акции Яндекса, Татнефти и Полюса. Хуже коллег — бумаги сталеваров и ЛУКОЙЛа.

• Индекс гособлигаций RGBI после подъема накануне с утра смог еще чуть прибавить и держится около 114,4 п.

• Пара CNY/RUB подросла до 11,18 руб., вечный фьючерс на USD/RUB — до 79,9.

• Нефть курсирует в районе $64,5 за баррель марки Brent.

• Лидеры: Яндекс (+3,1%), Полюс (+2,7%), Татнефть-ао (+2,7%).

• Аутсайдеры: ЮГК (-1,3%), ФосАгро (-1%), Северсталь (-0,9%).

К 13:15 МСК Индекс МосБиржи прибавляет 1,1% и торгуется на отметке 2523 п.

Рынок акций накануне смог отскочить после ощутимого снижения, завершив основную сессию чуть ниже 2500 п., а на вечерке уже над круглой отметкой. Сегодня Индекс МосБиржи пытается развить восходящее движение.

Индекс гособлигаций RGBI после подъема накануне с утра смог еще чуть прибавить и держится около 114,4 п.

Сегодня уже после окончания основной сессии в 19:00 МСК будет опубликован еженедельный блок статистики по инфляции от Росстата. Участники торгов начнут оценивать перспективы снижения ставки на последнем в этом году декабрьском заседании ЦБ. Наш прогноз прежний — 16% на конец 2025 г.

Бумаги ЛУКОЙЛа в небольшом минусе после отскока на 4,3% накануне. Ближайшее сопротивление на 5500 руб. Триггером для рывка вверх мог бы стать анонс нового заседания совета директоров по промежуточным дивидендам или ясность с продажей зарубежных активов. Напомним, у нас открыта торговая идея «Лонг ЛУКОЙЛ».

Считаем, что компания справится с санкционным вызовом, как это сделали ранее попавшие под ограничительные меры США Газпром нефть и Сургутнефтегаз. Не исключаем новостей по дивидендам уже в ближайший месяц и оцениваем дивидендную доходность промежуточной выплаты на уровне 7%.

Акции Яндекса уверенно растут. Компания сегодня отчиталась за III квартал 2025 г., представив сильные результаты, которые превысили наши ожидания. Скорректированная чистая прибыль увеличилась до 44,7 млрд руб. — это рекордное значение квартальной чистой прибыли (+78% г/г). Также Яндекс повысил свой прогноз на 2025 г. по скорректированному показателю EBITDA до 270 млрд руб. (+20 млрд руб. к предыдущим ожиданиям).

Бумаги Татнефти сегодня в числе лидеров среди голубых фишек. Накануне акции практически проигнорировали отскок рынка, завершив день в умеренном плюсе, а сегодня выступают в роли догоняющий. Ждем, что до конца ноября совет директоров представит свои рекомендации по размеру промежуточных дивидендов. Ориентируясь на отчет компании за 9 месяцев 2025 г. по РСБУ, считаем, что они могут составить 8,1 руб. на бумагу. Дивидендная доходность скромная — 1,5–1,6%.

Акции Полюса в хорошем плюсе. Бумаги вчера смогли подрасти лишь на скромные полпроцента, что объяснялось продолжающейся коррекцией цен на базовый металл. Сегодня котировки золота отскакивают, и бумаги золотодобытчика получили поддержку.

Бумаги ЮГК в минусе и пока не реагируют на улучшение ситуации на рынке золота. Накануне замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что сделка по продаже контрольного пакета акций ЮГК может пройти в два этапа и полностью завершиться в I полугодии 2026 г. Ранее Минфин планировал закрыть ее до конца октября, но отмечал, что продажа может затянуться.

Отсрочка продажи контрольного пакета акций конечному бенефициару увеличивает период неопределенности, что негативно сказывается на котировках ЮГК. При этом мы сохраняем свой «Позитивный» взгляд на бумагу.

