Ход торгов. Покупатели оживились под конец недели

• Рынок акций в пятницу растет после двухдневной просадки. Индекс МосБиржи во второй половине сессии немного отступил вниз от 2570 п.

• Почти все представители Индекса МосБиржи переместились в зеленую зону. Исключение — акции ЛУКОЙЛа, которые оказались под давлением корпоративных новостей. В лидерах — Газпром. В уверенном плюсе акции Татнефти, Аэрофлота и АФК Система.

• Индекс гособлигаций RGBI после двухдневной консолидации вышел в плюс. Бенчмарк поднялся к 116,2 п.

• Рубль в умеренном плюсе: пара CNY/RUB просела до 11,30 руб., вечный фьючерс на USD/RUB — до 81.

• Нефть сбавила темпы роста и курсирует чуть ниже $64 за баррель марки Brent.

• Лидеры: Газпром (+2,7%), Аэрофлот (+2,6%), Татнефть-ао (+2,4%).

• Аутсайдеры: ЛУКОЙЛ (-3,1%), ВУШ Холдинг (-2,1%), Софтлайн (-1,7%).

В деталях

К 17:00 МСК Индекс МосБиржи прибавляет 0,9% и торгуется на отметке 2565 п.

Рынок акций открыл день в уверенном плюсе после двухдневной просадки. Индекс МосБиржи попытался вернуться выше 2570 п., но во второй половине сессии сбавил темпы.

В целом дневные обороты подросли. Подъем проходит широким фронтом: в составе бенчмарка в минусе всего одна бумага — ЛУКОЙЛ. В лидерах еще один тяжеловес — Газпром. В этих двух акциях и сосредоточено около 40% всего сегодняшнего объема.

При этом новых позитивных вводных не появилось, но, по-видимому, есть оптимистичные ожидания.

Сегодня в Вашингтоне пройдет встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Накануне Орбан заявил, что в американо-российских переговорах есть один-два неурегулированных вопроса. Если они будут решены, в течение нескольких дней может состояться мирный саммит в Будапеште.

Росстат сегодня в 19:00 МСК опубликует еженедельные данные по динамике потребительских цен. Замедление инфляции подтвердит курс на смягчение монетарных условий.

Бумаги ЛУКОЙЛа сегодня оказались в абсолютных аутсайдерах рынка, реагируя на отказ Gunvor от покупки зарубежных активов российской компании. С утра акции рухнули на 4%, но к середине дня сократили просадку.

Рынок реагирует на новость негативно, считая, что была вероятность совершения сделки по продаже зарубежных активов в кратчайшие сроки с приемлемым дисконтом. Скептики же видели в этом риски применения слишком большого дисконта и непоступления денежных средств на счета ЛУКОЙЛа в РФ.

Мы не наблюдаем фундаментальных причин для падения котировок компании в связи с этой новостью. При соотнесении масштаба вклада зарубежных активов в EBITDA российского нефтяника (8%) и степени падения котировок (14% за месяц) считаем, что рынок слишком негативно воспринимает ситуацию вокруг ЛУКОЙЛа. Подробнее с нашей оценкой события можно ознакомиться в специальном материале.

Акции Газпрома сегодня среди лидеров роста. Бумаги и вчера смотрелись лучше рынка. Минфин выступил с предложением изъять у независимых производителей газа дополнительные доходы, которые появляются в результате опережающей индексации регулируемых цен на газ на 3 п.п. ежегодно в период 2026–2028 гг. Суммарно до августа 2028 г. выплаты могут составить 64 млрд руб.

Размер потенциального налогового вычета для Газпрома лишь умеренно позитивен для котировок, не считаем его существенным для изменения целевой цены акций.

Бумаги Роснефти и НОВАТЭКа растут. Котировки нейтрально отреагировали на сообщение об изъятии допдоходов в пользу Газпрома. Считаем, что финансовые показатели НОВАТЭКа и Роснефти («Позитивный» взгляд на обе), защищены тем фактом, что источником средств для Газпрома будет дополнительная индексация цен на газ.

Бумаги ИКС 5 неспешно продолжают восстанавливаться. Акции растут пятую сессию подряд и за этот период прибавили чуть около 6%. Сегодня бумаги пытаются пройти сопротивлении 2627 руб. Закрепление выше обозначит новую цель роста — максимумы середины октября над 2720 руб. Поддержку может оказать анонс промежуточных дивидендов. Ждем рекомендацию совета директоров до конца ноября. Считаем, что выплата может составить 300 руб. на акцию, текущая дивидендная доходность — 11,4%. У нас «Позитивный» взгляд на бумаги ритейлера.

Акции ФосАгро в умеренном плюсе. Сегодня компания представит финансовые результаты за 9 месяцев 2025 г. по МСФО, обычно в день публикации отчета совет директоров дает рекомендации по дивидендам.

