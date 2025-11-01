Ход торгов. Акции и ОФЗ встали на паузу в торговую субботу

Главное

• Российский рынок во второй половине дня вернулся к уровням закрытия основной сессии накануне. Индекс МосБиржи без внешних ориентиров и новостной повестки завис чуть выше 2520 п.

• Большинство представителей Индекса МосБиржи курсирует в зеленой зоне. В лидерах акции «Мать и дитя» и РУСАЛа, из голубых фишек опережает коллег Татнефть. В аутсайдерах — бумаги ЮГК.

• Индекс гособлигаций RGBI стоит на месте — под 115,6 п.

• Рубль незначительно снижается: пара CNY/RUB подросла до 11,29 руб., вечный фьючерс на USD/RUB — до 80,8.

• Нефть завершила неделю вблизи $64,6 за баррель марки Brent.

• Лидеры: ВУШ Холдинг (+3,6%), РУСАЛ (+1,7%), «Мать и дитя» (+1,5%).

• Аутсайдеры: ЮГК (-2,1%), Самолет (-0,7%), Группа Позитив (-0,5%).

В деталях

К 16:00 МСК Индекс МосБиржи прибавляет 0,1% и торгуется на отметке 2527 п.

Рынок акций начал рабочую субботу в небольшом плюсе после отката накануне. Во второй половине дня Индекс МосБиржи почти растерял весь подъем и вернулся к уровням завершения основной сессии пятницы, но держится чуть выше закрытия вчерашней вечерки. Объемы незначительные. Если не появится новых геополитических вводных, вряд ли стоит ждать серьезных изменений.

Напомним, что в понедельник, 3 ноября, торги и расчеты на фондовом и срочном рынке Московской биржи будут проходить в штатном режиме.

Бумаги ЛУКОЙЛа и Роснефти, попавшие на прошлой неделе под санкции США, вышли в плюс после снижения накануне. Считаем, что компании смогут справиться с санкционным давлением, как это сделали ранее Сургутнефтегаз и Газпром нефть, и не понесут серьезных финансовых потерь. Последние новости пока подтверждают наши ожидания: Индия возобновила закупки российской нефти, а дисконт Urals к Brent за неделю увеличился незначительно — с $12,55 до $12,9 за баррель.

Акции Татнефти сегодня в числе лидеров среди голубых фишек после довольно ощутимого отката накануне, который превысил падение рынка. Ждем, что до конца ноября совет директоров представит рекомендации по размеру промежуточных дивидендов. Ориентируясь на отчет компании за 9 месяцев 2025 г. по РСБУ, считаем, что выплаты могут составить 8,1 руб. на бумагу. Дивидендная доходность скромная — 1,5–1,6%.

Бумаги ЮГК — в аутсайдерах дня среди компонентов Индекса МосБиржи. Они не участвовали в отскоке рынка и показали худший результат на этой неделе. Сегодня, по-видимому, добавили пессимизма результаты за 9 месяцев по РСБУ. Выручка упала на 12,7% год к году, до 17,65 млрд руб., убыток составил 5,1 млрд руб. против 3,26 млрд руб. ранее. Отметим, что отчетность по РСБУ является неконсолидированной и отражает деятельность только Уральского хаба.

В целом основное давление на котировки золотодобытчика оказывает неопределенность вокруг приватизации, что добавляет бумаге волатильности. Так, замглавы Минфина Алексей Моисеев на этой неделе сообщил, что сделка может пройти в два этапа и полностью завершиться в I полугодии 2026 г. Ранее Минфин планировал закрыть ее до конца октября, но отмечал, что продажа может затянуться.

Акции «Мать и дитя» продолжают подъем пятый день подряд и приближаются к двухнедельным максимумам. За этот период бумаги прибавили почти 7%. Поддержку оказали сильные операционные результаты за III квартал 2025 г. Считаем, что у бизнеса привлекательные перспективы роста, а консолидация сети «Эксперт» дополнительно ускорит повышение основных показателей в 2025–2026 гг. У нас «Позитивный» взгляд на бумагу, с целевой ценой на год вперед — 1600 руб. Ждем дивдоходность 8% на горизонте 12 месяцев.

Бумаги девелопера GloraX несут потери во второй день торгов. Накануне акции дебютировали на Мосбирже после IPO. Размещение прошло по цене 64 руб. за бумагу, это соответствует рыночной капитализации компании около 18,1 млрд руб. с учетом дополнительной эмиссии. Компания привлекла 2,1 млрд руб. Акции компании включены во второй котировальный список на Московской бирже. По итогам размещения доля бумаг в свободном обращении (free-float) составила около 11,6%.

