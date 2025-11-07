Ход торгов. Акции и ОФЗ растут после двухдневной паузы

Главное

• Рынок акций начал основную сессию пятницы с уверенного роста. Сдерживают подъем бумаги тяжеловесного ЛУКОЙЛа.

• Почти все голубые фишки переместились в зеленую зону. В аутсайдерах на фоне корпоративных новостей акции ЛУКОЙЛа, а в лидерах — Газпром. В этих бумагах и сосредоточена почти половина всего сегодняшнего объема.

• Индекс гособлигаций RGBI после двухдневной паузы вышел в плюс. Бенчмарк держит курс на пиковые значения октября на 116,4 п.

• Рубль не демонстрирует выраженной динамики : пара CNY/RUB подросла до 11,35 руб., вечный фьючерс на USD/RUB держится около 81,3.

• Нефть поднялась чуть выше $64 за баррель марки Brent.

• Лидеры: Газпром (+2,8%), АФК Система (+2,8%), Газпром нефть (+2,6%).

• Аутсайдеры: ЛУКОЙЛ (-2,4%), Софтлайн (-2,1%), ВУШ Холдинг (-1,9%).

К 13:25 МСК Индекс МосБиржи прибавляет 1,1% и торгуется на отметке 2570 п.

Рынок акций завершил четверг чуть ниже 2550 п., консолидируясь на низких объемах в отсутствие каких-либо драйверов. Сегодня Индекс МосБиржи открыл день в хорошем плюсе. Подъем проходит широким фронтом: в составе бенчмарка в минусе всего одна бумага — ЛУКОЙЛ. Обороты подросли. При этом новых вводных не появилось, но, по-видимому, есть оптимистичные ожидания.

Сегодня в Вашингтоне пройдет встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Накануне Орбан заявил, что в американо-российских переговорах есть один-два неурегулированных вопроса. Если они будут решены, в течение нескольких дней может состояться мирный саммит в Будапеште.

Росстат сегодня в 19:00 МСК опубликует еженедельные данные по динамике потребительских цен. Замедление инфляции подтвердит курс на смягчение монетарных условий.

Бумаги ЛУКОЙЛа сегодня оказались в абсолютных аутсайдерах рынка, реагируя на отказ Gunvor от покупки зарубежных активов российской компании. С утра акции рухнули на 4%, но к середине дня сократили просадку.

Рынок реагирует на данную новость негативно, считая, что была вероятность совершения сделки по продаже зарубежных активов в кратчайшие сроки с приемлемым дисконтом. Скептики же видели в этом риски применения слишком большого дисконта и непоступления денежных средств на счета ЛУКОЙЛа в РФ.

Мы не наблюдаем фундаментальных причин для падения котировок компании в связи с этой новостью. При соотнесении масштаба вклада зарубежных активов в EBITDA компании (8%) и степени падения котировок акций (14% за месяц) считаем, что рынок слишком негативно воспринимает ситуацию вокруг ЛУКОЙЛа. Подробнее с нашей оценкой события можно ознакомиться в специальном материале.

Акции Газпрома сегодня среди лидеров роста. Бумаги и вчера смотрелись лучше рынка. Минфин выступил с предложением изъять у независимых производителей газа дополнительные доходы, которые появляются в результате опережающей индексации регулируемых цен на газ на 3 п.п. ежегодно на период 2026–2028 гг. Суммарно до августа 2028 г. выплаты могут составить 64 млрд руб.

Размер потенциального налогового вычета для Газпрома лишь умеренно позитивен для котировок, и мы не считаем его существенным для изменения целевой цены акций.

Бумаги ИКС 5 неспешно продолжают восстанавливаться. Акции растут пятую сессию подряд и за этот период прибавили чуть более 6%. У нас «Позитивный» взгляд на бумаги ритейлера. Согласно опубликованному в конце октября отчету за 9 месяцев 2025 г., показатель Чистый долг/EBITDA снизился до 1,04х, что меньше целевых 1,2–1,4х по дивидендной политике компании. Это позволит ИКС 5 выплатить промежуточные дивиденды за 2025 г. Считаем, что выплата может составить 300 руб. на акцию, текущая дивидендная доходность — 11,4%. Ждем рекомендацию совета директоров до конца ноября.

Акции ФосАгро в умеренном плюсе. Сегодня компания представит финансовые результаты за 9 месяцев 2025 г. по МСФО, обычно в день публикации отчета совет директоров дает рекомендации по дивидендам.

