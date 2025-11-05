Карты белорусской «дочки» Альфа‑Банка продолжат работать за рубежом

Платежные карты белорусской «дочки» Альфа-Банка продолжат действовать за границей после вступления в силу санкций в отношении финансовой организации с 2 декабря, пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы банка.

«Наши карты продолжат работать в Беларуси и за границей. Так же, как и сейчас, возможны точечные проблемы в Европе из-за персональных решений иностранных контрагентов в отношении белорусских карт», — отмечает источник.

С введением санкций перестанет работать Apple Pay. Чтобы сохранить привычный способ бесконтактной оплаты, банк готовит альтернативу: в декабре планируется выпуск платежных стикеров. Кроме того, ведется разработка других инновационных платежных инструментов — например, брелоков, колец и браслетов.

Также станут недоступны платежи через Apple ID — то есть подписки, оплачиваемые через учетную запись Apple. В «дочке» Альфа-банка отмечают, что работают над решением этой проблемы, но пока рекомендуют использовать для таких платежей карты других банков.

При этом подписки, оплачиваемые напрямую через сайты сервисов, останутся доступными в обычном режиме. В пресс‑службе советуют привязать их к сайтам сервисов напрямую — там, где это возможно.

Остальные pay‑сервисы — Samsung Pay, Swoo Pay — продолжат функционировать в штатном режиме.

