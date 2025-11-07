Известия: в РФ готовится масштабное обновление портовой инфраструктуры

Власти РФ готовят масштабное обновление портовой инфраструктуры, пишут Известия со ссылкой на проект стратегии развития Северного морского пути (СМП) и Трансарктического транспортного коридора (ТАТК) до 2050 г.

Модернизацию и наращивание грузопотока ожидают порты Магадана, Корсакова, Петропавловска-Камчатского, Анадыря, Холмска, Невельска, Провидения, Мурманска, Архангельска, Диксона. Для финансирования работ может быть создана специальная программа ВЭБ.РФ, следует из документа.

Действующие и согласованные ранее стратегические проекты РФ предусматривают строительство или реконструкцию 25 объектов инфраструктуры водного транспорта до 2036 г. К этому времени по накопленному итоговому эффекту портовые мощности (годовой объем обработки грузов) вырастут более чем на 166 млн тонн, пишет издание.

Если в рамках стратегии развития СМП и ТАТК будет одобрена дополнительная программа модернизации, ежегодный прирост мощностей может быть вдвое больше. Это позволит нарастить российский экспорт в Азию, расширить торговлю с Китаем, Индией и другими странами-партнерами.

Модернизация оборудования одного порта может обойтись более чем в 1 трлн руб., рассказал изданию член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев. При этом, по его словам, каждый вложенный рубль стимулирует развитие смежных отраслей — энергетики, промышленности, строительства.

Как отмечают собеседники издания, финансирование модернизации возможно из смешанных источников. Так, проекты развития инфраструктуры, как правило, подразумевают бюджетные и внебюджетные источники через механизмы концессий и проектного финансирования. Кроме того, в северных проектах традиционно участвуют корпоративные инвесторы из нефтегаза и горно-металлургического комплекса.

