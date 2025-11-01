Итоги торгов. Ощущение недосказанности

Главное

• Рынок акций сегодня демонстрирует умеренный рост, индекс гособлигаций RGBI — практически без изменений.

• Лидеры: ВУШ (+3,6%), ФСК Россети (+1,85%), РУСАЛ (+1,8%), Мать и дитя (+1,58%).

• Аутсайдеры: ГЛОРАКС (-1,58%), ЮГК (-1,3%), Газпром нефть (-0,77%).

В деталях

Рынок акций сегодня демонстрирует умеренный рост, однако глобально никаких значимых изменений последние два дня не происходит. Рынок балансирует вокруг 2520 п. по индексу Мосбиржи. Объемы торгов крошечные. Торговая активность может быть сниженной в преддверии длинных выходных.

Из тяжеловесов индекса лучше всего смотрится Сбер. Заметные движения просматриваются также в относительно легких бумагах второго эшелона.

Напомним, что в понедельник, 3 ноября, торги и расчеты на фондовом и срочном рынке Московской биржи будут проходить в штатном режиме.

Индекс МосБиржи завершает неделю не очень уверенно. С одной стороны, мы достигли минимумов декабря прошлого года и даже видим откупную свечу «Молот» с длинной тенью. Более того, уже два с половиной месяца находимся в почти непрерывном падении, и от достигнутых уровней уже логично было бы увидеть полноценный разворот наверх. С другой стороны, заметно выпадение за границы треугольной формации, которое сопровождается недостатком откупного импульса — на дневном таймфрейме ростовые свечи текущей недели выглядят слабо. Для качественного улучшения технической картины на следующей неделе необходимо возвращаться на уровни выше 2600 п.

Основную сессию бенчмарк завершает на отметке 2 532,66 п. (+0,3%).

Объем торгов акциями на основной сессии — 16 млрд руб. (-63% к объему вчерашнего дня).

Индексе гособлигаций RGBI последние два дня фактически стоит на месте, активность снижена. С дальнейшим направлением движения рынок долга определится лишь в среду. На этой неделе бенчмарк совершил неплохой задел для продвижения выше. Однако для реализации позитивного сценария необходимо закрепляться выше 115,76 п.

Биржевая пара CNY/RUB на этой неделе вновь протестировала на прочность нижнюю границу своего торгового диапазона (10,9—11 руб.). Недельная свеча выглядит неплохо для продолжения роста — как минимум к блоку сопротивления на 11,43—11,51 руб.

На мировых рынках сегодня выходной. Однако фьючерсы на нефть Brent вчера возобновили рост на фоне геополитических рисков Венесуэлы. Сохраняется потенциал для движения выше. Подробнее — в отдельной статье.

Индекс S&P 500, несмотря на недавнее обновление исторических максимумов, на недельном графике отрисовывает свечу неопределенности «Доджи».

