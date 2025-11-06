Инвесторам готовят налоговую нейтральность при трансформации компаний в ЭЗО

Минфин предложил уточнить правила налогообложения первой продажи акций экономически значимых организаций (ЭЗО) после их создания, пишет Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с текстом поправок в Налоговый кодекс.

Это позволит инвесторам в более крупном размере, чем предусмотрено сейчас, учитывать расходы на приобретение ценных бумаг, тем самым уменьшая размер налогооблагаемого дохода при первой продаже акций и долей ЭЗО.

В частности, Минфин предлагает уточнить нормы, которые позволяют уменьшать размер налогооблагаемого дохода в случае первой продажи акций и долей ЭЗО. Действующие правила предусматривают использование для этих целей доли балансовой стоимости акций экономически значимых организаций в балансовой стоимости активов иностранной холдинговой компании (ИХК). При этом базой для расчета должна стать отчетность ИХК на 31 декабря 2021 г.

Поправки позволяют использовать для расчета стоимости акций ЭЗО, принадлежавших иностранной холдинговой компании, оценку их рыночной стоимости, предоставленную независимым оценщиком. Она должна производиться на дату через 150 дней после вынесения судом решения о приостановке корпоративных прав ИХК в отношении экономически значимой организации.

