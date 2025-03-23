Уважаемые клиенты!

В настоящий момент на сайтах ФГ БКС проводятся плановые технические работы, направленные на улучшение качества обслуживания и повышение надежности наших онлайн-сервисов.

Работы продлятся до 06:00 МСК 23.03.25

Приносим извинения за временные неудобства. Мы делаем всё возможное, чтобы сократить время проведения работ.

Обращаем ваше внимание:

• Все системы работают в штатном режиме

• Мобильное приложение Банка работает в обычном режиме

• Банкоматы и терминалы обслуживают клиентов без ограничений

По всем срочным вопросам в части банковских операций вы можете обратиться:

• В круглосуточную службу поддержки по телефону

8 800 500 16 18 (бесплатно по России)

или +7 495 733 92 18 (из любой точки мира по тарифам вашего оператора связи)

Благодарим за понимание!