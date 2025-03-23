Уважаемые клиенты!
В настоящий момент на сайтах ФГ БКС проводятся плановые технические работы, направленные на улучшение качества обслуживания и повышение надежности наших онлайн-сервисов.
Работы продлятся до 06:00 МСК 23.03.25
Приносим извинения за временные неудобства. Мы делаем всё возможное, чтобы сократить время проведения работ.
Обращаем ваше внимание:
• Все системы работают в штатном режиме
• Мобильное приложение Банка работает в обычном режиме
• Банкоматы и терминалы обслуживают клиентов без ограничений
По всем срочным вопросам в части банковских операций вы можете обратиться:
• В круглосуточную службу поддержки по телефону
8 800 500 16 18 (бесплатно по России)
или +7 495 733 92 18 (из любой точки мира по тарифам вашего оператора связи)
Благодарим за понимание!