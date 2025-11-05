Индийская ONGC планирует продолжить покупать российскую нефть

Индийская энергетическая компания ONGC продолжит покупать российскую нефть через трейдеров, на которых не распространяются международные санкции, пишет ТАСС со ссылкой на генедиректора ONGC Аруна Кумар Сингха.

«Мы будем соблюдать абсолютно все санкции. Однако при соблюдении санкций мы будем делать все, что разрешено делать», — сказал глава индийской компании, утвердительно ответив на вопрос, продолжатся ли поставки через трейдеров, не попавших под ограничения.

Посол РФ в Индии Денис Алипов сообщил, что «если смотреть по статистике за октябрь, Индия продолжает покупать значительные объемы российского сырья».

«Примерно на том же уровне, что и в последнее время, — около 1,75 млн баррелей в сутки», — пояснил он.

Напомним, 22 ноября США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний — Роснефти и ЛУКОЙЛа. При этом Вашингтон выдал три новые генеральные лицензии, которые временно разрешают отдельные операции с этими корпорациями. Переходный период продлится до 21 ноября 2025 г. До этого времени компании и банки смогут завершить сделки, связанные с этими организациями, не нарушая санкционных требований.

БКС Мир инвестиций