Татьяна Гладких
Российский рынок

Индекс PMI в сфере услуг России вырос до 51,7 пункта в октябре

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ вырос до 51,7 пункта в октябре, пишет ТАСС со ссылкой на исследование S&P Global.

В сентябре показатель был на уровне 47 пунктов. Повышение индекса PMI свидетельствует о первом увеличении объемов производства с мая текущего года, отметили авторы исследования.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже — на замедление.

