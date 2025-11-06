Идея от аналитиков БКС: облигации Томской области — привлекательная доходность 19,4%

📆Томская область в последние годы активно развивается в двух направлениях: добыча сырья и новые технологии. У выпуска облигаций Томской области серии 34075 на 3,1 года с амортизацией (дюрация 2,1 года) фиксированный купон и доходность (YTM). Ориентир доходности не выше кривой бескупонной доходности Московской биржи (примерно YTM ОФЗ при аналогичной дюрации) + 5% (500 б.п.), то есть YTM не превысит 19,4%, а купон — 17,9% (доходность и купон отличаются на эффект реинвестирования процентов) — привлекательно.

Доходность до 5,5% за месяц и до 21% за год

💡Ожидаем, что доходность нового выпуска Томкой области в течение месяца после размещения снизится до 17,5%, примерно до уровня прежних выпусков Томской области, а также облигаций Ульяновской области с похожей дюрацией. При этом рейтинг Ульяновской области ниже — BBB. Таким образом, считаем новый выпуск Томской области привлекательным. Ожидаемый доход за год — 21% с учетом снижения доходности до 17,5% (=2,1*(19,4%-17,5%)+17,5%).

Томская область — субъект РФ со стабильными доходами

➡️ Доходы региона и структура экономики стабильны. В 2024 г. менее 18% доходов пришлось на волатильный налог на прибыль. Остальные источники (НДФЛ, дотации/трансферты, налог на имущество и прочее) стабильны по годам и имеют общую тенденцию к росту. В экономике региона 27% от ВРП (ВРП = 971 млрд руб. в 2024 г.) приходится на нефтяную отрасль.

В 2024 г. Томскнефть (СП Газпром нефти и ННК) заработала 251 млрд руб. выручки, Газпром трансгаз Томск — 133 млрд руб., Газпром добыча Томск — 60 млрд руб. Нефтяная отрасль поддерживает стабильные налоговые поступления, в том числе по налогу на прибыль.

➡️ Очень высокая поддержка от государства. Политика федеральных властей, направленная на поддержку регионов, выполняется. Так, межбюджетные трансферты для Томской области стабильны и составляют около 30 млрд руб. Кроме того, в августе 2025 г. было списано 3,3 млрд руб. по бюджетным кредитам. С 2000 г. не было ни одного дефолта субъекта РФ. Технический дефолт в 2015 г. не в счет, поскольку был быстро урегулирован и связан с госбанком, через который поддержка также может осуществляться.

Министр финансов Антон Силуанов: «Будем помогать субъектам, дефолтов регионов не будет».

➡️ Долговая нагрузка низкая. Большую часть долга (около 75%) Томской области составляют бюджетные кредиты под очень низкие ставки, поэтому долговая нагрузка достаточно низкая — 11% по показателю Коммерческий Долг/Доходы (Коммерческий Долг = Долг минус бюджетные кредиты). Процентные расходы составляют всего 1% от ННД (налоговые и неналоговые доходы — доходы минус дотации).

➡️ Дефицит бюджета средний. В 2022–2023 гг. у Томской области наблюдался профицит бюджета. В 2024 г. региональный бюджет был исполнен с небольшим (средним) дефицитом в 1,3% от расходов.

Риски Сокращение господдержки или ограничение налогооблагаемой базы (крайне маловероятно).

