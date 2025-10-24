Идея от аналитиков БКС: облигации Акрона в долларах США — доходность до 10% за год

ПАО «Акрон» 29 октября соберет заявки на биржевые облигации серии БО-002P-01 в долларах США с ориентировочной ставкой купона 8–8,25% годовых и сроком обращения 3,4 года. Выплаты по облигациям номиналом $1 тыс. будут производиться в рублях по курсу ЦБ РФ. Облигации размещаются и будут обращаться на Московской бирже.

Доходности облигаций в долларах США и евро самых надежных эмитентов на Московской бирже с рейтингом AAA, как у Газпрома, НОВАТЭКа, Сбера и Российской Федерации составляют около 6,5–7,5% на сроке три года и с дюрацией 2,7 года, как видно на графике.

Доходность до 3% за месяц и до 10% за год

💡Ожидаем, что доходность нового выпуска в течение месяца после размещения снизится до уровня 7,75%, что чуть выше 7,5% по другим выпускам Акрона, несколько выше, чем у облигаций 1-го эшелона (Газпром, СИБУР) и существенно выше, чем 6,5% у ФосАгро.

Акрон — крупный российский производитель удобрений

➡️ Группа «Акрон» — один из крупнейших производителей минеральных удобрений в России и мире. Сектор удобрений характеризуется средней стабильностью.

➡️ Высокая рентабельность. Рентабельность Акрона выше средней по рынку, несмотря на маленькую долю в мировом производстве (около 2%), в основном из-за близкого расположения производства к морю и вертикальной интеграции в порты.

➡️ Низкая долговая нагрузка. Показатель Чистый долг/EBITDA за 12 месяцев (на конец I полугодия 2025 г.) составляет 1,3x. Следовательно, в идеальных условиях компания может погасить долг за 1,3 года.

Риски Ключевыми рисками для Акрона являются зависимость от конъюнктуры мирового рынка, в частности, снижение цен на минеральные удобрения, а также потенциальное ужесточение внешних ограничений.

Важно: валютные колебания влияют на цену облигации

Обращаем внимание, что покупка облигации на первичном и вторичном рынке будет проходить по фиксированному курсу ЦБ на дату сделки, то есть по курсу на вчерашний день. Поэтому цену в стакане и доходность облигации необходимо скорректировать на сегодняшнее изменение курса.

Вычисляем цену валютной облигации На графике выше мы скорректировали цены на бирже, умножив на курс ЦБ на текущую дату и разделив на текущий курс по межбанку, чтобы учесть сегодняшнее движение в рубле. Допустим, валютная облигация торговалась вчера по номиналу $1000, вчера же курс ЦБ на сегодня составил 100/$, а сегодня курс на бирже (межбанк) — 110/$. Чтобы учесть новый курс, бумага будет торговаться по $1100, поскольку расчеты проходят по старому курсу 100/$. Чтобы вычислить истинную цену валютной облигации, нужно умножить на 100 и разделить на 110.

