Forbes: капитальные вложения топ-100 компаний РФ достигли 15 трлн рублей в 2024

Суммарные капитальные вложения 100 крупнейших по объему инвестиций компаний РФ выросли на 13% и превысили 15 трлн руб. по итогам 2024 г., пишет Forbes в четвертом ежегодном рейтинге.

Первое место в списке сохраняет Газпром, несмотря на снижение капзатрат. По данным издания, инвестиционная программа компании в 2024 г. сократилась на 7%, до 2,36 трлн руб., при этом первоначальный прогноз предусматривал уменьшение на 20%.

Роснефть занимает вторую строчку: компания, наоборот, увеличила капитальные затраты на 11%, до 1,44 трлн руб. Повышение связано с инвестициями в разведку и разработку нефтяных месторождений.

Третьи в рейтинге — РЖД. В 2024 г. инвестиции транспортной монополии увеличились на 13%, до 1,42 трлн руб. Средства направлены на развитие Восточного полигона и Центрального транспортного узла, обновление подвижного состава, реконструкцию путей.

Суммарные инвестиций 100 компаний выросли на 13,2% год к году, до 15,361 трлн руб. Более половины приходится на семь компаний: Газпром, Роснефть, РЖД, Атомэнергопром, ЛУКОЙЛ, Россети и Транснефть. В отраслевом разрезе лидеры по капзатратам — нефтегазовый сектор, транспорт и химическая промышленность.

В отчетном периоде 73 компании рейтинга увеличили инвестиции, а 27 — снизили. Наибольший прирост у РЖД (+161 млрд руб.) и Роснефти (+145 млрд руб.). Значительнее остальных капзатраты снизили Газпром (-170 млрд руб.) и Татнефть (-86,4 млрд руб.).

БКС Мир инвестиций