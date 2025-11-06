Эмитентов с DR-программами могут обязать платить дивиденды владельцам расписок

Российские эмитенты, у которых сохранились действующие программы депозитарных расписок (DR), должны при выплате дивидендов перечислять их не только акционерам, но и владельцам DR, пополняя тем самым «обменный фонд» на счетах типа С, пишет Интерфакс со ссылкой на сообщение Минфина.

Законопроект, предусматривающий обязанность эмитентов выплачивать дивиденды в случае принятия решения о их выплате по акциям, учитываемым на счетах депо депозитарных программ, сейчас находится в стадии разработки, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

При этом инициативы Минфина не ограничиваются будущими выплатами. Ведомство предлагает предусмотреть для эмитентов, не выплативших объявленные дивиденды владельцам депозитарных расписок, механизм взноса в федеральный бюджет в размере 50% от суммы неисполненных обязательств. При этом уплата такого взноса не освободит эмитента от необходимости выплаты дивидендов.

Как уточнил источник, Минэкономразвития в свою очередь высказало опасения, что придание обратной силы положениям о взносе по ранее невыплаченным дивидендам может противоречить правовой позиции Конституционного суда.

В качестве компромиссного решения, учитывающего интересы как бюджета, так и эмитентов, министерство предложило рассмотреть такой механизм: в случае, когда дивиденды не выплачиваются иностранному лицу, в соответствующий бюджет перечисляется платеж в размере налога, который подлежал бы удержанию при выплате дивидендов.

БКС Мир инвестиций