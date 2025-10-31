Эфириум — следим за закрытием месячной свечи

Участники рынков получили новые геополитические вводные и узнали решение ФРС на октябрьском заседании. Оба события выступили формальным позитивом для рынков, однако вчера наблюдалась ощутимая нисходящая коррекция. Рассмотрим причины подобной динамики и оценим технические перспективы перед закрытием месячной свечи.

В регулярной серии материалов разбираем динамику фьючерсов с привязкой к цене криптовалют и основные события на крипторынке.

Технический расклад

В четверг декабрьский фьючерс на акции ETHA упал в цене на 5,39% и закрылся на $28,9 на вечерней сессии. Объем торгов достиг 421 млн руб. Сегодня контракт в плюсе на 2,6% и торгуется на уровне $29,7.

Базовый актив в четверг упал на 5,72%, до $27,83. Совокупный объем торгов ETF на эфириум был чуть ниже среднего и составил $2,1 млрд. Сегодня на премаркете акции в плюсе на 4,2% и находятся на $29.

Краткосрочная картина

История фьючерсного контракта пока недолгая — анализ лучше строить на основе динамики базового актива.

• Акции ETHA вчера открылись с более чем 2,2% гэпом вниз. В течение нескольких часов котировки удерживались от дальнейшего снижения, но к концу дня продолжили планомерно терять в цене.

• По итогам дня в эфириуме образовалась черная свеча с длинной тенью снизу. Покупатели демонстрировали слабость в течение всего дня. Снижение давления продавцов прослеживается около $3700, после чего наблюдаются попытки восстановления потерь.

• Уровень $3700 (~$28,1 по ETHA) тестировался трижды во второй половине октября. С одной стороны, устойчивость поддержки вносит позитив в техническую картину. С другой — многократный возврат к уровню указывает на возможность более глубокой коррекции при сопутствующем новостном фоне.

• Первая цель снижения в негативном сценарии — $3350–3370 ($26,45 по ETHA). Зона может вступать в качестве ориентира для покупок в долгосрочной перспективе.

• В предыдущих случаях после отскока от уровня ближайшим сопротивлением выступали круглые $4000 (~$30 по ETHA). Выше — уровень около $4250 (~$32,3 по ETHA).

• Притоки в ETF сохраняют противоречивую динамику. Рынки чувствительны к потенциальному негативу, что приводит к соответствующему движению котировок.

• Эфириум близок к закрытию октября выше $3800, несмотря на высокую волатильность внутри месяца. Тем не менее формирующаяся месячная свеча имеет умеренно негативный оттенок — сказалась «Черная пятница», которая ухудшила рыночный сентимент.

• Следим за закрытием месячной свечи. Среднесрочный негатив отмечаем в случае закрытия эфириума ниже $3800.

Уровни сопротивления: 31,13 / 32,15 / 36,8 Уровни поддержки: 28,06 / 26,45 / 21,81

Состояние рынка и внешний фон

Индекс S&P 500 вчера снизился на 0,99%, сегодня фьючерс на индекс в плюсе на 0,7%. Биткойн вчера упал на 1,6%, а сегодня в плюсе на 1,7%. Золото вчера выросло на 2,4%, сегодня фьючерс на актив в минусе на 0,3%.

• Индекс «Страха и жадности» — 31 (страх).

• Суммарный отток из ETH ETF за 30 октября — $183 млн (высокий).

Ключевые события

В России:

• Глава Банка России заявила, что криптовалюта не может использоваться для расчетов внутри России. При этом прорабатываются поправки в закон, которые позволят квалифицированным инвесторам инвестировать в криптовалюты без правовых рисков.

Торговые войны:

• США и КНР могут подписать торговое соглашение уже на следующей неделе. Встреча лидеров стран в Южной Корее прошла в позитивном ключе, по заверению обеих сторон. Однако рынок воспринял итоги встречи настороженно.

1. Сделка сторон рассчитана всего на год, что не устраняет опасения будущей эскалации. 2. Содержание сделки не оправдало ожидания рынка и оставило вопрос дальнейших переговоров в подвешенном состоянии.

• Сенат США проголосовал за отмену пошлин против Канады. Как и в случае с отменой пошлин против Бразилии, документ вряд ли будет принят Палатой представителей. Подобные решения подтверждают, что не все республиканцы согласны с тарифной политикой США.

ФРС и шатдаун:

• ФРС снизила учетную ставку на 25 б.п. Ее новый диапазон составляет 3,75–4%. На пресс-конференции Джером Пауэлл отметил, что результат декабрьского заседания не предопределен и ФРС будет опираться на поступающие данные. Глава регулятора заметил, что шатдаун ограничивает понимание реальной экономической ситуации.

На фоне результатов переговоров между США и Китаем и нейтрального сигнала регулятора после заседания вероятность третьего снижения ставки в этом году снизилась с 90% до 69%.

• Шатдаун продолжается: разногласия по-прежнему сохраняются, прогресса нет. Затишье в СМИ заставляет рынки рассчитывать на то, что продолжительность шатдауна может стать рекордной.

Прочие новости:

• Торги спотовым ETF на токен XRP могут быть запущены уже 13 ноября. Для успешного запуска теперь требуется лишь бездействие SEC. Такой способ позволил недавно запустить торги спотовыми ETF на SOL, LTC, HBAR.

• Сегодня состоится крупная экспирация в опционах на бирже Deribit. Объем экспирации по биткойну составляет почти $13,5 млрд, по эфириуму — около $2,5 млрд. Зона основного интереса по биткойну ≈ $113 тыс., по эфириуму ≈ около $4100 тыс.

Криптоинструменты

Квалифицированные инвесторы могут зарабатывать с помощью производных финансовых инструментов на биткойн, эфириум и два ETF¹, доходность которых зависит от динамики биткойна.

Клиентам с квалификацией стали доступны два иностранных биржевых фонда: ETF ProShares Bitcoin ETF (BITO) и ETF Valkyrie Bitcoin Strategy (BTF).

Инвестирование в криптовалюту не осуществляется, поставка базового актива не предусмотрена условиями продуктов. Комиссия за сделки с инструментами, в которых базовыми активами являются биткойн и эфириум, не взимается.

Сделки с производными инструментами на биткойн и эфириум доступны на стандартных счетах форекс, а покупка ETF — на счетах CFD².

Об инструменте

• IBIT-12.25 (IBZ5) — актуальный расчетный декабрьский фьючерс на акции iShares Bitcoin Trust ETF от компании BlackRock, который отслеживает динамику биткойна.

• ETHA-12.25 (ETZ5) — актуальный расчетный декабрьский фьючерс на акции iShares Ethereum Trust ETF от компании BlackRock, который отслеживает динамику эфириума.

• Инструменты лишены инфраструктурных рисков. Поставка базовых активов (биткойна и эфириума) не происходит. Котировки отображаются в долларах США, однако расчеты производятся в рублях.

• Инструменты доступны для квалифицированных инвесторов. Торговать ими можно привычным образом: в приложении «БКС Мир инвестиций» и личном кабинете веб-версии.

• Размер минимального гарантированного обеспечения (ГО) составляет около 1400 руб. (~30% от цены контракта) для IBIT и от 920 до 1820 руб. для ETHA в зависимости от категории уровня риска (при цене контракта в 2120 руб.).

