Днями или деньгами? Как работники хотят распоряжаться неиспользованным отпуском

Трудовой кодекс предусматривает выплату компенсации за неиспользованные дни отпуска в основном при прекращении трудового договора. В конце октября депутаты обратились к министру труда и соцзащиты Антону Котякову с предложением дать россиянам возможность получать такую компенсацию по собственной инициативе — по итогам календарного года.

Поддерживают ли жители страны такое предложение, в опросе выяснял сервис SuperJob.

66%

выразили согласие. По их словам, у каждого должно быть право выбора — отдыхать или получить компенсацию. К тому же эти средства респонденты планируют использовать для инвестирования, пока ставки по вкладам держатся на высоких уровнях.

23%

затруднились с ответом.

11%

не поддерживают инициативу депутатов. Они считают, что работодатели могут злоупотреблять такой возможностью, не пуская сотрудников в отпуск. Другие отмечают, что работать без отпуска нельзя, особенно тем, чья профессия связана с риском для жизни и здоровья. К тому же, отмечают респонденты, такие выплаты будут очень маленькими у тех, кто получает «серую» зарплату.

Мужчины чаще одобряют инициативу — 68 против 65% среди женщин. А против в два раза чаще высказываются женщины — 14% и 7% соответственно. При этом в возрастных группах ответ «Да» озвучило примерно одинаковое число опрошенных: до 34 лет — 68%, 35–44 года — 68%, 45 и старше — 65%. Не возникло разногласий также и среди респондентов с высшим и средним образованием — 67% и 65% соответственно поддержали инициативу.

Достаток на согласие получать компенсацию не оказал значительного влияния. Россияне с ежемесячным доходом до 49 999 руб. выбрали ответ «Да» в 63% случаях, с доходом 50 000–99 999 руб. — в 69%, свыше 100 000 руб. — в 63%.

