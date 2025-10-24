Ставка 16,5% — снижение есть, но расслабляться рано. Что купить инвестору?

Центробанк пошел навстречу бизнесу и немного снизил ставку до 16,5%, чтобы поддержать экономику. Для рынка это как глоток свежего воздуха.
• Облигации сразу дорожают. Особенно выиграют долгосрочные облигации, купленные до снижения ставки. Вы сможете не только получить высокий купонный доход, но и продать их дороже.
• Акции также получают стимул для роста. Компаниям станет дешевле брать кредиты, что положительно скажется на их прибыли.
• Рубль может немного ослабнуть, поэтому валютные активы станут еще привлекательнее.
Яндекс — потенциал роста 82%
ИКС 5 — 73%
ВТБ — 63%
НОВАТЭК — 52%
Т-Технологии — 51%
ЛУКОЙЛ — 40%
ЕвроТранс — 30%
Облигации с надежным рейтингом и привлекательным %
АБЗ-1-002P-03-боб — потенциал роста 29%
ОФЗ-ПД 26245 — 29%
Полипласт П02-БО-05 — 27%
ВУШ БО 001Р-04 — 25%
ГТЛК БО 002Р-09 — 22%
Аэрофьюэлз 002З-05 — 18%
ОФЗ-ПД 26248 16/05/40 — 16%
ОФЗ-ПД 26246 12/03/36 — 16%
ОФЗ-ПД 26247 11/05/39 — 16%
ОФЗ-ПД 26238 15/05/41 — 15%
