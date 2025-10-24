Ставка 16,5% — снижение есть, но расслабляться рано. Что купить инвестору?

Что это значит?

Центробанк пошел навстречу бизнесу и немного снизил ставку до 16,5%, чтобы поддержать экономику. Для рынка это как глоток свежего воздуха.

Ваши выгоды и возможности

• Облигации сразу дорожают. Особенно выиграют долгосрочные облигации, купленные до снижения ставки. Вы сможете не только получить высокий купонный доход, но и продать их дороже.

• Акции также получают стимул для роста. Компаниям станет дешевле брать кредиты, что положительно скажется на их прибыли.

• Рубль может немного ослабнуть, поэтому валютные активы станут еще привлекательнее.

Акции-фавориты с потенциалом роста от экспертов рынка

Яндекс — потенциал роста 82%

ИКС 5 — 73%

ВТБ — 63%

НОВАТЭК — 52%

Т-Технологии — 51%

ЛУКОЙЛ — 40%

ЕвроТранс — 30%

Облигации с надежным рейтингом и привлекательным %

АБЗ-1-002P-03-боб — потенциал роста 29%

ОФЗ-ПД 26245 — 29%

Полипласт П02-БО-05 — 27%

ВУШ БО 001Р-04 — 25%

ГТЛК БО 002Р-09 — 22%

Аэрофьюэлз 002З-05 — 18%

ОФЗ-ПД 26248 16/05/40 — 16%

ОФЗ-ПД 26246 12/03/36 — 16%

ОФЗ-ПД 26247 11/05/39 — 16%

ОФЗ-ПД 26238 15/05/41 — 15%

Готовые инструменты

Стратегия автоследования «Формула дохода»

В один клик вы получаете портфель, собранный экспертами рынка, с потенциалом роста 33% за год. Все сделки с акциями, облигациями, золотом копируются на вашем счете автоматически. Их совершает опытный профессионал, который постоянно отслеживает ситуацию на рынке.

БПИФ «Валютные облигации с выплатой дохода»

Инвестируйте в валюту с доходностью до 25%2 и получайте регулярные купонные выплаты на счет. Все активы хранятся внутри российской финансовой инфраструктуры — риск блокировок исключен.

