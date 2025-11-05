Число стран, закупающих пшеницу у России, сократилось с 50 до 30

Число стран, куда отгружалась российская пшеница в октябре, сократилось с 50 до 30 в годовом выражении, пишет Интерфакс со ссылкой на сообщение директора аналитического департамента Российского зернового союза Елены Тюриной.

Крупнейшим покупателем традиционно стал Египет, но отгрузки сократились год к году (г/г) на 16,3%, до 1,3 млн тонн. На втором месте оказалась Турция, увеличившая закупки в 1,9 раза, до 883 тыс. тонн. Отгрузки в Иран выросли в 4,8 раза, до 545 тыс. тонн.

«Активно растут поставки российской пшеницы в Бангладеш, в октябре они составили 495 тыс. тонн, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее. Почти в три раза вырос экспорт в Ливию — до 290 тыс. тонн. Более чем в пять раз, до 153 тыс. тонн, — в Саудовскую Аравию», — сообщила эксперт.

Отгрузки в другие страны падают. Так, в Кению отправлено в три раза меньше — 105 тыс. тонн пшеницы, в ОАЭ — в 2,2 раза меньше — 95 тыс. тонн, в Оман —в 2,9 раза — 71,5 тыс. тонн. После роста в предыдущие месяцы зафиксировано падение экспорта во Вьетнам — на 36%, до 69,4 тыс. тонн.

Всего экспорт пшеницы в октябре снизился на 14,2%, до чуть более чем 6 млн тонн., уточнила Тюрина. При этом в период с июля по октябрь продажа этого зерна упала на 28%, до 18,2 млн тонн г/г.

БКС Мир инвестиций