Человекоподобный робот NEO начнет помогать по дому в 2026 году

Норвежский стартап 1X Home Robots, базирующийся в Кремниевой долине, представил робота NEO — первого человекоподобного ассистента, готового к использованию в быту, пишет Weekend.

NEO способен выполнять рутинные домашние задачи, такие как уборка и складывание белья. Управляется робот с помощью голосовых команд или через мобильное приложение. В основе его работы лежит большая языковая модель, благодаря которой устройство может изучать предпочтения владельца и давать персонализированные рекомендации — например, по рецептам.

Для решения сложных задач компания предоставляет удаленную поддержку экспертов: они помогут допрограммировать NEO под конкретные нужды. Робот оснащен безопасным мягким корпусом, а его манипуляторы способны поднимать грузы весом до 25 кг.

Предзаказ на NEO открылся в октябре текущего года, а поставки покупателям начнутся в 2026 г. Стоимость устройства составит $20 тыс. при единовременной оплате либо $499 в месяц по подписке.

БКС Мир инвестиций